В Минске косили траву во время снегопада 16 11.05.2017, 13:59

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Фото: onliner.by

Коммунальщики ничего необычного в этом не видят.

Пока минчане придумывают шутки о ласковом майском снеге и постят их в социальных сетях, коммунальщики вообще не замечают ничего необычного в сложившихся погодных условиях и в поте лица косят неокрепшую весеннюю траву. Сегодня такие были замечены возле гостиницы «Ренессанс», пишет onliner.by.

Осенью прошлого года жители Логойска уже наблюдали покос травы под снегом. Сейчас инновация добралась и до столицы. В отделе благоустройства и санитарного содержания жилищного фонда КУП «ЖКХ №1 Московского района» ничего необычного в этом не видят: сейчас ведь май.

— Мы всегда начинаем покос в мае, а сейчас май. Конечно, мы работаем четко по плану, погодные условия на это не влияют. У нас работают опытные сотрудники, которые знают, какие триммеры использовать при такой погоде, так что все с техникой будет нормально, — прокомментировали в ЖКХ.

«Война» горожан с «косцами» разгорается каждую весну. Правда, раньше минчане не понимали только косьбы по утрам.