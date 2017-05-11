Новый президент Южной Кореи рассказал, как поступит с КНДР 5 11.05.2017, 14:03

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Мун Чжэ Ин

Фото: yonhap

Проблема Северной Кореи требует диалога и санкций одновременно.

Вскоре после избрания новый президент Южной Кореи Мун Джэ Ин заявил о готовности посетить Северную Корею для переговоров, если сложатся подходящие условия. Нового президента считают сторонником улучшения отношений с КНДР: он не раз высказывался о желательности возврата к политике сотрудничества и оказания гуманитарной помощи Северной Корее, пишет kommersant.ru.

«Если нужно, я немедленно полечу в Вашингтон. Я также посещу Пекин, Токио и даже Пхеньян при подходящих условиях. Я по-прежнему преисполнен желания делать все, что в моих силах, ради мира на Корейском полуострове»,— заявил он.

По словам нового президента Южной Кореи, ядерная проблема КНДР требует диалога и санкций одновременно.

Об этом Мун Чжэ Ин сообщил во время беседы с председателем КНР Си Цзиньпином.