закрыть
11 мая 2017, четверг, 18:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Змитер Войтюшкевич выступит в Варшаве вместе с Владимиром Некляевым

  • 11.05.2017, 14:25
  • 4,970
Змитер Войтюшкевич
Фото: charter97.org

Концерт пройдет 14 мая в варшавском клубе «Dzika strona Wisły».

На концерте будет представлен альбом «У нашых снах» - как отчет за 10 лет творческого сотрудничества поэта и музыканта.

Концерт состоится в 14 мая в 19.00 в варшавском клубе «DZIKA Strona WISŁY» по адресу: Plac Hallera 5.

Билет можно приобрести на сайте bilety24.pl.

Вовремя концерт можно будет купить диск «У нашых снах», а также взять автографы авторов: известного белорусского барда Змитера Войтюшкевича и поэта и политика Владимира Некляева.


Мнение

Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч
Держись, Наталья!
Держись, Наталья! Николай Статкевич
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников


Интервью

Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!