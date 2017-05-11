Змитер Войтюшкевич выступит в Варшаве вместе с Владимиром Некляевым 11.05.2017, 14:25

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Змитер Войтюшкевич

Фото: charter97.org

Концерт пройдет 14 мая в варшавском клубе «Dzika strona Wisły».

На концерте будет представлен альбом «У нашых снах» - как отчет за 10 лет творческого сотрудничества поэта и музыканта.

Концерт состоится в 14 мая в 19.00 в варшавском клубе «DZIKA Strona WISŁY» по адресу: Plac Hallera 5.

Билет можно приобрести на сайте bilety24.pl.

Вовремя концерт можно будет купить диск «У нашых снах», а также взять автографы авторов: известного белорусского барда Змитера Войтюшкевича и поэта и политика Владимира Некляева.