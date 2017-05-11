Экономист: Как только уйдет колхозно-совхозное руководство, начнется цивилизованная жизнь 16 11.05.2017, 14:29

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Леонид Заико

Лучший вариант дать развиваться Беларуси – сменить власть.

9 мая Лукашенко заявил, что даже маленькие белорусские деревни будут «приводить в порядок». Возможно ли это?

За комментарием kp.by обратилась к известному экономисту, политологу, руководителю белорусского аналитического центра «Стратегия» Леониду Заико.

- Что нужно, для того чтобы белорусы жили в деревне?

- Дать белорусам свободу в самом прямом смысле. Чтобы человек мог спокойно жить. С точки зрения чистой формальности - отменить регистрацию. Второй момент - землю надо продавать.

- Частная собственность на землю и возможность развивать фермерские хозяйства спасет деревни?

- Почему именно фермерские? Это 90-е годы. Сейчас люди могут спокойно жить в деревне без этого. Например, если вы программист, у вас есть семья и деревянный дом, полностью оборудованный интернетом, коммуникациями, да хоть 3D-принтер. Автономная жизнь лучше, чем обитание в бетонных клетках.

- Реально ли восстановить небольшие белорусские деревни?

- Я специально опрашиваю своих коллег, которые занимаются сельским хозяйством. Особенно практических, например, руководителей предприятий. Я никак не могу понять один момент. Чаще все говорят, что деревня спивается. Но тут же есть и абсолютно противоположный ответ: нет, в деревне появились люди, активно работающие, живущие по-другому. Наверное, и те и другие правы. В нашей стране еще не закончился период первоначального накопления капитала. И если говорить исторически, людям не дали жить свободно - в деревне, возле города, где угодно. Главное для этого: нужна собственность и уверенность. Даже в России это уже получилось сделать, там уже фермеры могут иметь землю и работать на ней.

У нас же, как только из парламента и правительства уйдут аграрии - все же у нас руководство колхозно-совхозное, - как только они покинут должности, я думаю, мы сможем дать возможность развиваться аграрному сектору. И не столько ему, сколько здоровой, цивилизационной жизни на природе.