Бунт кричевских милиционеров: подполковник Вусик сдаваться не намерен 30 11.05.2017, 14:45

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Игорь Вусик

Фото: «Радыё Свабода»

Борьба 11 бунтарей из Кричевского РОВД с начальством набирает обороты.

Двоих кричевских милиционеров – подписантов под обращением на имя министра внутренних дел Республики Беларусь Игоря Шуневича, – рекомендовали уволить из правоохранительных органов за дискредитацию милиции.

Об этом корреспонденту «Магілеўскага рэгіена» сообщил бывший начальник ООПП Кричевского РОВД подполковник милиции Игорь Вусик.

По словам Игоря Вусика, он и бывший участковый инспектор Кричевского РОВД Андрей Шашков были ознакомлены сегодня с результатами служебной проверки.

Эти сотрудники милиции были обвинены в том, что они нарушили профессиональную этику, написав в обращении на имя министра не соответствующую действительности информацию в отношении начальника Кричевского РОВД подполковника милиции Станислава Чуприна и распространив ее в независимых СМИ.

К такому заключению руководство пришло по результатам служебной проверки, проведенной сотрудниками МВД.

Игорь Вусик отмечает, что копию материалов проверки ни ему, ни Андрею Шашкову на руки пока не выдали.

Бывший начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД И. Вусик говорит, что он собирается обратиться за консультацией и помощью к правозащитникам. «Сдаваться» подполковник Вусик не намерен.

По информации местных журналистов, лейтенант милиции Андрей Шашков еще не выслужил положенный срок в органах МВД. Есть большая вероятность, что, в случае увольнения из органов, бывшему участковому инспектору придется возвращать деньги, затраченные на его обучение. Также А. Шашков может быть призван в ряды Вооруженных сил.

Подполковник И. Вусик до получения приказа министра пока намерен выходить на службу, чтобы не быть уволенным за прогулы.

Напомним, что министр внутренних дел Игорь Шуневич в комментарии БелТА ранее сообщил, что И. Вусик может быть уволен из органов внутренних дел за дискредитацию милиции, если по результатам проверки будет доказана его вина.

Сотрудники ООПП Кричевского РОВД 16 февраля 2017 года направили обращение на имя министра внутренних дел Республики Беларусь Игоря Шуневича, в котором рассказали о фактах неправомерных действий со стороны руководства Кричевского РОВД.