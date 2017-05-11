Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси 1 11.05.2017, 14:49

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Петр Матенжек

Фото: telewizjarepublika.pl

Удастся ли Литве остановить экспорт энергии из Островца в Европу?

Может ли Литва остановить строительство атомной станции в Островце? Почему контроль со стороны МАГАТЭ может оказаться недостаточным и почему Вильнюс и Варшава, в качестве поставщиков энергии, предпочитают Европу? Об этом корреспонденту Charter97.org рассказал Петр Матенжек, польский аналитик и глава портала energetyka24.com, специализирующегося в вопросах безопасности и энергетики.

- Может ли Литва помешать или даже остановить строительство атомной станции в Островце?

- Замедлить – может, остановить, скорее всего, нет. Мы не можем заставить авторитарный режим Лукашенко остановить строительство, тем более, что работы по возведению АЭС близятся к окончанию. По моему мнению, строительство АЭС могло бы остановить только прекращение финансирования. Тем не менее, ничто не указывает на то, что российский РОСАТОМ, который фактически финансирует строительство АЭС, прекратит инвестиции. К сожалению, момент, чтобы оказать влияние и задержать работы по возведению АЭС, оказался упущенным.

- То есть рычагов влияния уже не осталось?

- Не совсем, все еще можно приложить усилия для того, чтобы выгода от экспорта энергии, которую предполагается производить на станции, оказалась минимальной.

- Мощность АЭС в Островце слишком высокая для Беларуси. Означает ли это, что Минск, несмотря на возражения Литвы, надеется экспортировать электроэнергию в страны Балтии и Польшу?

- В северо-восточной Польше постоянно ощущаются недоборы электроэнергии. В Литве после остановки АЭС в Игналине ситуация, в принципе, похожая, страна импортирует энергию из Скандинавии. Тем не менее, очевидно, что гораздо безопаснее экспортировать электроэнергию из демократической Швеции, чем из авторитарной и зависимой от капризов Кремля Беларуси. Небольшой пример: несколько месяцев назад, как только Варшава решила демонтировать линию высокого напряжения, соединяющую Польшу и Беларусь, Лукашенко заявил, что польские спецслужбы обучают «зеленых человечков», которые затем должны совершить переворот в Беларуси.

- Беларусь утверждает, что атомная электростанция в Островце полностью безопасна. Ваше мнение, насколько слова Минска соответствую реальности?

- Во-первых, нам совершенно неизвестно о том, что на самом деле происходит в Островце. Лишь время от времени становится известно о ряде инцидентов во время строительства станции. Существует проблема с доступом на площадку, где идут работы по возведению станции инспекторов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Совсем недавно Беларусь отказала в доступе европарламентариям, которые хотели нанести визит на стройку. Все это беспокоит.

- Минск утверждает, что инспекторы МАГАТЭ могут приезжать и осуществлять контроль.

- И да, и нет. Инспекторы МАГАТЭ могут посещать место строительства АЭС, но делают они это согласно распорядку, составленному в Минске, то есть это Беларусь выбирает время, когда, где и во сколько могут появиться сотрудники МАГАТЭ, тем более, у инспекторов есть доступ туда, куда им разрешают.

- Может ли конфликтная ситуация вокруг АЭС в Островце завершиться тем, что Минск решится начать с Литвой торговую войну?

- Нет, не думаю. Для того, чтобы вести торговую войну нужно, чтобы у страны была крепкая экономика. У Беларуси таковой не наблюдается. Без труда можно заметить, что у Минска большие проблемы с экономикой, правительство прилагает множество усилий для того, чтобы хоть как-то держать все под контролем. Около 20 процентов ВВП страны — это доходы, полученные благодаря нефтеперерабатывающим комплексам, которые получают российскую нефть.

- Может ли атомная станция стать целью террористических организаций?

- Атомные станции строятся в расчете на все мыслимые и немыслимые катастрофы. Сотрудники таких объектов как правило получают доступ только в одну зону, к другим зонам такого доступа у них нет. До сих пор действия террористов демонстрируют, что они предпочитают более легкие и менее защищенные цели.