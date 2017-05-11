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Назван быстро избавляющий от лишнего веса напиток

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  • 11.05.2017, 14:49

Результат будет ощутим уже через неделю, если употребление напитка совместить с занятиями спортом и правильным питанием.

Рецепт вкусного и полезного напитка, который поможет быстрее снизить вес.

Ингредиенты:

1 стебель сельдерея;

1 средний огурец;

250-миллилитров стакан нарезанной петрушки;

3 куска свежего ананаса.

Способ приготовления:

Хорошо промойте овощи. Очистите от кожуры ананас. Все ингредиенты положите в блендер и измельчите до однородной массы, пишет segodnya.ua.

В напиток можно добавлять соль, перец и другие приправы.

Ананасово-овощной коктейль нужно выпить в течение 15 минут после приготовления, чтобы он не потерял все свои полезные свойства.

Лучше всего его выживать утром и на голодный желудок.

Результат будет ощутим уже через неделю, если употребление напитка совместить с занятиями спортом и правильным питанием.


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