Назван быстро избавляющий от лишнего веса напиток 9 11.05.2017, 14:49

Результат будет ощутим уже через неделю, если употребление напитка совместить с занятиями спортом и правильным питанием.

Рецепт вкусного и полезного напитка, который поможет быстрее снизить вес.

Ингредиенты:

1 стебель сельдерея;

1 средний огурец;

250-миллилитров стакан нарезанной петрушки;

3 куска свежего ананаса.

Способ приготовления:

Хорошо промойте овощи. Очистите от кожуры ананас. Все ингредиенты положите в блендер и измельчите до однородной массы, пишет segodnya.ua.

В напиток можно добавлять соль, перец и другие приправы.

Ананасово-овощной коктейль нужно выпить в течение 15 минут после приготовления, чтобы он не потерял все свои полезные свойства.

Лучше всего его выживать утром и на голодный желудок.

Результат будет ощутим уже через неделю, если употребление напитка совместить с занятиями спортом и правильным питанием.