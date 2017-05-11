Назван быстро избавляющий от лишнего веса напиток

Назван быстро избавляющий от лишнего веса напиток9
- 11.05.2017, 14:49
Результат будет ощутим уже через неделю, если употребление напитка совместить с занятиями спортом и правильным питанием.
Рецепт вкусного и полезного напитка, который поможет быстрее снизить вес.
Ингредиенты:
1 стебель сельдерея;
1 средний огурец;
250-миллилитров стакан нарезанной петрушки;
3 куска свежего ананаса.
Способ приготовления:
Хорошо промойте овощи. Очистите от кожуры ананас. Все ингредиенты положите в блендер и измельчите до однородной массы, пишет segodnya.ua.
В напиток можно добавлять соль, перец и другие приправы.
Ананасово-овощной коктейль нужно выпить в течение 15 минут после приготовления, чтобы он не потерял все свои полезные свойства.
Лучше всего его выживать утром и на голодный желудок.
Результат будет ощутим уже через неделю, если употребление напитка совместить с занятиями спортом и правильным питанием.