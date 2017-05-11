Компания Чижа получила чистый убыток в $20 миллионов 9 11.05.2017, 14:58

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Юрий Чиж

Фото с сайта rezonans39.ru

ООО «Трайпл» в 2016 году зафиксировало 38,786 миллионов рублей чистого убытка.

В 2015-м она получила 2,8 млн чистой прибыли, следует из отчета, опубликованного на ЕПФР.

Компания за год значительно увеличила выручку от реализации с 17 до 30,9 млн рублей, получив прибыль от реализации в 7,4 млн. рублей против убытка в 5 млн годом ранее, пишет belmarket.by.

Убытки были сформированы в основном расходами по финансовой деятельности, которые достигли 88,7 млн. рублей.

ООО «Трайпл» принадлежало Юрию Чижу и Владимиру Япринцеву, ставших в 2016-м фигурантами одних из самых громких уголовных дел. После них старые партнеры разошлись. Доля Владимира Япринцева еще раньше была продана российским бизнесменам.

Суд по делу Япринцевых завершился в августе. Владимир Япринцев был признан виновным в сокрытии преступления. Он был оштрафован и освобожден в зале суда. Его сын Казбек Япринцев получил 8 лет лишения свободы за мошенничество.

В сентябре прошлого года Юрий Чиж также был выпущен из изолятора. Чуть раньше в июле были проданы два крупных объекта недвижимости. Деньги от этой сделки могли пойти на погашение ущерба, насчитанного Чижу в рамках уголовного дела. Сообщалось о примерно 12 млн. долларов.

В феврале этого года стало известно, что Юрий Чиж покинул пост гендиректора «Трайпла». Компанию возглавил его сын.