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Кореец прославился потрясающими рисунками на кофе

  • 11.05.2017, 15:06
  • 8,260

Бариста из Сеула изображает на кофейной пене работы известных художников, различных животных и пейзажи.

Бариста из Сеула (Южная Корея) обрел популярность в Instagram после того, как начал публиковать свои рисунки на кофейной пене, пишет lenta.ru.

За обновлениями на странице молодого человека следят свыше 72 тысяч пользователей.

Канбин Ли (Kangbin Lee) работает в кофейне C.Through и называет свои рисунки в латте-арте Cremart.

Мужчина, в частности, изображает на кофейной пене работы известных художников, различных животных и пейзажи. Снимки сотрудника заведения набирают до шести тысяч лайков в соцсети.


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