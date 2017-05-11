Кореец прославился потрясающими рисунками на кофе 11.05.2017, 15:06

8,260

Бариста из Сеула изображает на кофейной пене работы известных художников, различных животных и пейзажи.

Бариста из Сеула (Южная Корея) обрел популярность в Instagram после того, как начал публиковать свои рисунки на кофейной пене, пишет lenta.ru.

За обновлениями на странице молодого человека следят свыше 72 тысяч пользователей.

Канбин Ли (Kangbin Lee) работает в кофейне C.Through и называет свои рисунки в латте-арте Cremart.

Мужчина, в частности, изображает на кофейной пене работы известных художников, различных животных и пейзажи. Снимки сотрудника заведения набирают до шести тысяч лайков в соцсети.

Публикация от 이강빈 (@leekangbin91) Апр 21 2017 в 6:11 PDT

Публикация от 이강빈 (@leekangbin91) Апр 28 2017 в 5:16 PDT

Публикация от 이강빈 (@leekangbin91) Май 5 2017 в 6:47 PDT