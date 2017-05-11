Кореец прославился потрясающими рисунками на кофе
- 11.05.2017, 15:06
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Бариста из Сеула изображает на кофейной пене работы известных художников, различных животных и пейзажи.
Бариста из Сеула (Южная Корея) обрел популярность в Instagram после того, как начал публиковать свои рисунки на кофейной пене, пишет lenta.ru.
За обновлениями на странице молодого человека следят свыше 72 тысяч пользователей.
Канбин Ли (Kangbin Lee) работает в кофейне C.Through и называет свои рисунки в латте-арте Cremart.
Мужчина, в частности, изображает на кофейной пене работы известных художников, различных животных и пейзажи. Снимки сотрудника заведения набирают до шести тысяч лайков в соцсети.