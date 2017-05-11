Константин Боровой: У Путина земля горит под ногами 7 11.05.2017, 15:13

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Константин Боровой

Ужасный имидж РФ приводит ко всем признакам политической и экономической блокады.

Экономические санкции Запада в отношении России оказывают настолько серьезное разрушительное воздействие на экономику государства, что «речь идет о возможной скорой необходимости в организации гуманитарной помощи России».

Такое мнение для сайта obozrevatel.com высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.

По его оценкам, сегодня в отношениях США и России имеет место «неустойчивое равновесие, которое очень не устраивает Россию». Отсюда – крайняя заинтересованность Кремля в диалоге с администрацией США и «неимоверные усилия» по организации встреч на высшем уровне.

При этом «основная цель Путина – просто сохранение власти», - убежден политик. Боровой пояснил: «Внешнеполитические авантюры перестали играть роль стабилизатора во внутренней политике, и власть Путина очень сильно и заметно ослабляется. Нужны какие-то новые подходы. Тем более что эти внешнеполитические авантюры нанесли совершенно невосполнимый удар по экономическому положению России. Говорить о неэффективности санкций уже не приходится – речь идет о возможной скорой необходимости в организации гуманитарной помощи России».

Политик подчеркнул: «Ужасный имидж России фактически приводит ко всем признакам политической и экономической блокады. Путин, наконец, понял, что тот имидж, которого он добился, фактически не позволяет развиваться стране – развиваться экономике. И приводит к изоляции. Сами санкции – это символика. А отсутствие инвестиций, отсутствие экономических контактов с Западом производит, безусловно, разрушительное воздействие на Россию. Причина – не санкции, причина – имидж. Никто не хочет вкладывать, понимая, что завтра эти ресурсы просто будут потеряны».

Таким образом, «Путин очень заинтересован в переговорах, Трамп – меньше заинтересован. У Путина, образно говоря, земля горит под ногами. У Трампа все не так критично. Но почему бы не провести эти переговоры? Тем более что для Путина сами переговоры важнее результата, а для Трампа, безусловно, важен именно результат», - заметил Боровой.

- Вы допускаете, что Путин может обменять войну в Украине, войну в Сирии, поддержку Северной Кореи на снятие санкций?

- Мы случайно с Кушнарем (главный редактор издания Newsader Александр Кушнарь. – Ред.) пришли к такому выводу, что обменять всего-навсего на фотографию международных переговоров в Рейкьявике – грубо говоря

В то же время он обратил внимание на то, что «не соблюдать международные договоренности для Путина – обычная практика". "Если эти международные переговоры так же, как, скажем, Минские договоренности, закончатся ничем или обманом, то это может фактически перевести состояние взаимоотношений из этого неустойчивого равновесия в прямую конфронтацию, что, конечно, окажет еще более серьезное негативное воздействие на политическую и экономическую систему России. И это опасно», - предупредил политик.