закрыть
11 мая 2017, четверг, 18:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Судья-неандерталец

2
  • Дмитрий Гудков
  • 11.05.2017, 15:34
  • 8,822
Дмитрий Гудков

Нельзя заставить неандертальцев эволюционировать: у них просто надо забрать власть.

Приговор Руслану Соколовскому — тягостный бред. Виновен! Осталось только дождаться срока, с которым по законам провинциальной драмы тянут уже два часа (российский блогер получил 3,5 года условно с отсрочкой исполнения приговора на три года – ред.). Мы дожили до черно-белого мира. Не нужно быть за власть или против власти, консерватором или либералом. Все куда проще: людоед или нет.

Выкрашенная в боевой рыжий цвет судья, спотыкаясь, зачитывает что-то про «навыки использования сети Интернет» и «ловлю покемонов», не понимая, что она — неандерталец, который судит человека XXI века.

Столкновение цивилизаций. Руслан говорит о философии, о своих взглядах, апеллирует к разуму — а в ответ ему спотыкающийся злобный канцелярит. И Пушкина за «Гавриилиаду» они бы посадили — там покруче покемонов будет.

Ни суд, ни ФСИН нельзя реформировать. Нельзя заставить неандертальцев эволюционировать. У них необходимо забрать власть, которой они тащат нас к себе в прошлое — к кострам инквизиции, лучине, десятине, а там и в пещеры с людоедами.

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»


Мнение

Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч
Держись, Наталья!
Держись, Наталья! Николай Статкевич
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников


Интервью

Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!