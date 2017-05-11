Судья-неандерталец 2 Дмитрий Гудков

11.05.2017, 15:34

8,822

Дмитрий Гудков

Нельзя заставить неандертальцев эволюционировать: у них просто надо забрать власть.

Приговор Руслану Соколовскому — тягостный бред. Виновен! Осталось только дождаться срока, с которым по законам провинциальной драмы тянут уже два часа (российский блогер получил 3,5 года условно с отсрочкой исполнения приговора на три года – ред.). Мы дожили до черно-белого мира. Не нужно быть за власть или против власти, консерватором или либералом. Все куда проще: людоед или нет.

Выкрашенная в боевой рыжий цвет судья, спотыкаясь, зачитывает что-то про «навыки использования сети Интернет» и «ловлю покемонов», не понимая, что она — неандерталец, который судит человека XXI века.

Столкновение цивилизаций. Руслан говорит о философии, о своих взглядах, апеллирует к разуму — а в ответ ему спотыкающийся злобный канцелярит. И Пушкина за «Гавриилиаду» они бы посадили — там покруче покемонов будет.

Ни суд, ни ФСИН нельзя реформировать. Нельзя заставить неандертальцев эволюционировать. У них необходимо забрать власть, которой они тащат нас к себе в прошлое — к кострам инквизиции, лучине, десятине, а там и в пещеры с людоедами.

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»