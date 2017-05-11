«Минирование» КГБ и другие шокирующие истории из жизни высоких чиновников

«Минирование» КГБ и другие шокирующие истории из жизни высоких чиновников5
- 11.05.2017, 15:55
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В скандалы попадают руководители больших и маленьких городов Беларуси.
История заместителя председателя Осиповичского райисполкома по идеологии Александра Шавлюги, «заминировавшего» по телефону здания милиции и КГБ, настроила «Салідарнасць» вспомнить другие громкие скандалы с участием чиновников исполкомов.
Взятки в полмиллиона долларов
Как показывает практика, чаще всего чиновники фигурируют в коррупционных скандалах. Для перечисления их всех понадобится немало времени, мы же остановимся на нескольких делах, фигуранты которых отличились своими аппетитами.
В феврале 2013-го к 14 годам лишения свободы приговорили первого зампредседателя Мингорисполкома Игоря Васильева. Его обвинили в вымогательстве взятки в $ 500 тысяч у представителей чешского инвестора.
Непомерные аппетиты демонстрируют не только руководители исполкомов, но и те, кто по долгу службы обязан блюсти закон и порядок.
В 2012-м экс-начальник Климовичского РОВД Александр Артеменко был задержан вместе с подельниками по подозрению в вымогательстве взятки в полмиллиона долларов. В июне 2013-го он был осужден на 11 лет тюрьмы.
Кузница коррупции
Бобруйск с недавних пор в прессе прозвали кузницей коррупции.
С 2009-го года находится в международном розыске бывший заместитель председателя Бобруйского горисполкома Сергей Валеватый. По его делу проходили 16 человек, незаконный доход данной группы граждан оценивался в 1 миллион долларов.
В 2016-м был задержан по подозрению в получении взятки председатель горисполкома Бобруйска Андрей Коваленко.
Двумя годами ранее были задержаны за взятки начальник управления торговли горисполкома Анатолий Киселев и его заместитель Зинаида Лунихина.
Жестокое убийство бывшей жены
В марте этого года Минский областной суд вынес приговор экс-главе Дзержинского района Владимиру Ткачеву, который жестоко убил бывшую жену, нанеся ей 44 ножевых ранения. До убийства Любовь Ткачева не раз обращалась в милицию из-за постоянных угроз бывшего мужа.
До этого Ткачев был осужден на 5 лет за превышение служебных полномочий.
Набрал у людей денег и сбежал
В конце 2016-го в поле зрения правоохранительных органов попал замглавы по идеологии администрации Партизанского района Минска Николай Петрамович, являвшийся на тот момент депутатом Мингорсовета от провластных коммунистов.
Идеолог-коммунист назанимал у людей денег и исчез, оставив жену и двоих детей. Позже он был задержан, в то время как следователи устанавливают круг потерпевших. Речь идет о суммах в четверть миллиона долларов.