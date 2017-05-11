«Минирование» КГБ и другие шокирующие истории из жизни высоких чиновников 5 11.05.2017, 15:55

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В скандалы попадают руководители больших и маленьких городов Беларуси.

История заместителя председателя Осиповичского райисполкома по идеологии Александра Шавлюги, «заминировавшего» по телефону здания милиции и КГБ, настроила «Салідарнасць» вспомнить другие громкие скандалы с участием чиновников исполкомов.

Взятки в полмиллиона долларов

Как показывает практика, чаще всего чиновники фигурируют в коррупционных скандалах. Для перечисления их всех понадобится немало времени, мы же остановимся на нескольких делах, фигуранты которых отличились своими аппетитами.

Игорь Васильев (справа) на открытии трехуровневой развязки в Минске, 2 июля 2012 — за четыре дня до ареста. Фото: nn.by

В феврале 2013-го к 14 годам лишения свободы приговорили первого зампредседателя Мингорисполкома Игоря Васильева. Его обвинили в вымогательстве взятки в $ 500 тысяч у представителей чешского инвестора.

Непомерные аппетиты демонстрируют не только руководители исполкомов, но и те, кто по долгу службы обязан блюсти закон и порядок.

В 2012-м экс-начальник Климовичского РОВД Александр Артеменко был задержан вместе с подельниками по подозрению в вымогательстве взятки в полмиллиона долларов. В июне 2013-го он был осужден на 11 лет тюрьмы.

Кузница коррупции

Бобруйск с недавних пор в прессе прозвали кузницей коррупции.

С 2009-го года находится в международном розыске бывший заместитель председателя Бобруйского горисполкома Сергей Валеватый. По его делу проходили 16 человек, незаконный доход данной группы граждан оценивался в 1 миллион долларов.

В 2016-м был задержан по подозрению в получении взятки председатель горисполкома Бобруйска Андрей Коваленко.

Двумя годами ранее были задержаны за взятки начальник управления торговли горисполкома Анатолий Киселев и его заместитель Зинаида Лунихина.

Жестокое убийство бывшей жены

В марте этого года Минский областной суд вынес приговор экс-главе Дзержинского района Владимиру Ткачеву, который жестоко убил бывшую жену, нанеся ей 44 ножевых ранения. До убийства Любовь Ткачева не раз обращалась в милицию из-за постоянных угроз бывшего мужа.

До этого Ткачев был осужден на 5 лет за превышение служебных полномочий.

Набрал у людей денег и сбежал

В конце 2016-го в поле зрения правоохранительных органов попал замглавы по идеологии администрации Партизанского района Минска Николай Петрамович, являвшийся на тот момент депутатом Мингорсовета от провластных коммунистов.

Коммунист Николай Петрамович (в центре) отвечал за идеологию

Идеолог-коммунист назанимал у людей денег и исчез, оставив жену и двоих детей. Позже он был задержан, в то время как следователи устанавливают круг потерпевших. Речь идет о суммах в четверть миллиона долларов.