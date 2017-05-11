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Фотофакт: Таких щенков в Беларуси больше нет

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  • 11.05.2017, 16:01
  • 8,758

Эти щенки аляскинского маламута - единственные в Беларуси, рожденные во время обыска.

У активиста «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, который сейчас отбывает очередные сутки в тюрьме на Окрестина вечером 22 марта перед Днем Воли начался обыск, во время которого его собака умудрилась ощениться.

В результате на свет появились очень милые и шустрые щенки, которые ничего не боятся.

Аляскинские маламуты - очень добрые собаки, которые подарят вам море любви и прокатят на санках. Продаются три девочки (500 р) и три мальчика (550 р). По всем вопросам писать сюда или звонить +375-29-5747827.


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