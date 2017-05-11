Президента Молдовы встретили на родине плакатами «Додон – предатель» 5 11.05.2017, 16:04

5,391

Активисты устроили Додону «теплый прием» после возвращения с путинского парада в Москве.

Представители молодежного движения Либеральной партии встретили президента Молдовы Игоря Додона в международном аэропорту Кишинева протестом после его возвращения из Москвы. Об этом сообщает NewsMaker.

Либералы в аэропорту держали плакаты: «Додон - слуга Путина», «Додон, твой дом – Москва», «Додон – предатель».

Участники акции также принесли на акции протеста вещи для переезда президента Молдовы в Москву.

Либеральная партия также вчера осудила участие российских войск в параде в Тирасполе 9 мая.

«В то время как оперативная группа российских войск шла маршем по улицам Тирасполя, Игорь Додон развлекался на военном параде в Москве и пил шампанское с Владимиром Путиным», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Додон отмечал 9 Мая в Москве.