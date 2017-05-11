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Футболисты сборной Беларуси поддержали NaviBand

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  • 11.05.2017, 16:16
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Сегодня группа выступит во втором полуфинале на «Евровидении» в Киеве с композицией «Гісторыя майго жыцця».

Пресс-служба Белорусской федерации футбола отмечает, что «Ксения и Артем являются хорошими друзьями нашей национальной команды по футболу, авторами-исполнителями официального саундтрека сборной Беларуси «Наперад, Белакрылыя!». Футболисты желают NaviBand яркого выступления и попадания в финал международного конкурса песни.

«Игроки сборной с вами и передают свою поддержку», — пишет Белорусская федерация футбола, которая опубликовала снимки футболистов, держащих листы бумаги с надписью «Вперед Navi».

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