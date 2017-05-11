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Могерини: Евросоюз будет расширяться

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  • 11.05.2017, 16:32
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Федерика Могерини
Фото: charter97.org/Иван Межуй

ЕС не останется в составе 27 стран, процесс воссоединения Европы продолжится.

Евросоюз ведет переговоры о вступлении с Балканскими странами После выхода Великобритании из состава Европейского союза, ЕС будет расширяться за счет Балканских стран, пишет rbc.ua Об этом заявила представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини в интервью La Stampa. «Я убеждена, что Евросоюз в будущем не останется в составе 27 стран, потому что у нас будут новые государства - члены. Я думаю, что это будут страны Балкан, с которыми мы ведем переговоры о вступлении. Многие называют этот процесс "расширением", но я предпочитаю говорить о воссоединении Европы», - заявила Могерини.

Напомним, ранее Могерини заявляла, что Великобритания потеряет от своего решения покинуть Евросоюз больше, чем Евросоюз. По ее словам, ожидаются очень трудные переговоры с Лондоном по Brexit. Они начнутся, как и планировалось, в июне, после того, как британцы проголосуют на всеобщих выборах. Также Могерини считает, что ЕС после Brexit будет и впредь оставаться первым рынком в мире и второй по величине экономикой в мире.


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