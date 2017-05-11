Война завершается полным поражением Путина 9 Андрей Зубов

11.05.2017, 17:01

Андрей Зубов

Фото: RFE/RL

Заявление Белого Дома не оставляет места для разночтений для тех, кто умеет читать дипломатический язык.

Судя по итогам переговоров г-на Лаврова с Президентом Трампом, Вторая Холодная Война, которую Путин развязал оккупацией Крыма и войной в Украине весной 2014 г., завершается. И завершается она, как и Первая, полным поражением той части СССР, которую г-н Путин "сохранил под именем Российской Федерации" (его слова после Беслана). Короткое заявление Белого Дома по результатам переговоров не оставляет места для разночтений для тех, кто умеет читать дипломатический язык. Президент Трамп диктует г-ну Путину условия капитуляции, а г-н Лавров приветствует конструктивный и прагматичный исход переговоров. О том, что переговоры прошли очень хорошо, сказал и сам г-н Трамп.

В Сирии г-н Путин должен обуздать (to rein) Асада, Иран и его приспешников (т.е. Хезболлу). Это сказано твердо, как и то, что кровь в Сирии должна прекратить литься. В переводе на обычный язык - Асад и иранцы должны уйти из Сирии. И это понятно. Присутствие Ирана на границе Израиля более чем опасно для стратегического союзника США.

В Украине - санкции не будут сняты до выполнения Минских соглашений в полном объеме. Или, как заявил по поводу переговоров Рекс Тиллерсон - санкции будут сняты тогда, когда причины их наложения будут ликвидированы.

Своим ударом по сирийской воздушной базе и жестким тоном к Северной Корее президент Трамп ясно показал России, что есть в мире только одна сверхдержава. Кремль, боящийся социальных последствий санкций и как результат - революционного взрыва, перестает играть смешную роль "второстепенной сверхдержавы". Видимо, он соглашается на условия Трампа.

Для самого Трампа сейчас крайне важно показать американскому народу, что именно он может обуздать Путина и поставить на место. То, что не удалось "слабаку" Обаме. Особенно важно в контексте обвинений в связях его и его людей с КГБ-ФСБ. Конгресс примет Трампа победителя, но приведет к импичменту Трампа, угождающего Путину. Это ясно.

Путин не может управлять по-старому в условиях изоляции и экономического развала, а Трамп не хочет править по-старому как Обама. Для него это слишком опасно.

Второй Холодной войне, видимо, приходит конец.

Андрей Зубов, obozrevatel.com