Китайские школьники будут брать оценки «в долг» 1 11.05.2017, 17:08

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Чтобы облегчить детям жизнь, директор одной из школ реализовал проект «Банк оценок».

В Китае для вступления в высшее учебное заведение школьникам достаточно сдать единый экзамен. Этот тест определяет взрослую жизнь учеников, поэтому неудивительно, что многие из них буквально выбиваются из сил, чтобы набрать заветные проходные баллы, пишет vokrugsveta.ua.

На экзаменах в Китае ученики сидят далеко друг от друга, и списать невозможно, так как за каждым движением наблюдает несколько учителей. Многие дети не выдерживают напряжения, у них случаются нервные срывы.

Чтобы уменьшить напряжение, директор школы №1 в Нанкине Хуан Кан решил немного облегчить детям жизнь и организовал «Банк оценок», где ученики могут взять в долг недостающие для успешной сдачи экзаменов баллы. Получая необходимое количество баллов, ученик обязан их вернуть, выполнив несложную дополнительную работу.

Программой уже успела воспользоваться почти четверть учеников этой школы. В качестве компенсации они обязаны будут подготовить презентации на заданные темы, или сделать лабораторную работу. Также этот долг ученики могут погасить, набрав на выпускном экзамене дополнительные баллы.

«Чаще всего нашим ученикам нужно взять «в долг» всего 1 или 2 балла, но одному выпускнику не хватило целых 7 баллов для сдачи экзамена по физике», — рассказывает автор идеи директор Хуан Кан.

Большинство детей без труда отдают свой долг, а те, кому это не удается, получают в конце семестра табель с «красной меткой».

Такая практика в новинку для Китая и всего мира, но после ее успешного тестирования в нанкинской школе, вполне возможно, что «Банк оценок» станет популярным и будет реализован и в других учебных заведениях.