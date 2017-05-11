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Власти решили сэкономить на бюджетниках и студентах

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  • 11.05.2017, 17:27

Зарплаты госслужащих за апрель, «минималку» и стипендии не будут индексировать.

Индекс потребительских цен за апрель не превысил пятипроцентного порога к месяцу пересмотра — к январю нынешнего года. Из-за этого минимальную заработную плату и денежные доходы населения не будут индексировать, сообщили tut.by в Минтруда.

Не будут индексировать зарплаты госслужащих и приравненных к ним лиц, пособия по безработице, стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, которых направили на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт.

Денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, а также военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений тоже не будут индексировать.

Минимальная зарплата, установленная с 1 января в размере 265 рублей, за апрель также не индексируется.

«Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями)», — уточнили в Минтруда.


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