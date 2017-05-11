Naviband сегодня выступит в полуфинале «Евровидения» 11.05.2017, 17:47

Фото: onliner.by

Второй полуфинал международного песенного конкурса начнется сегодня в Киеве в 22.00.

Сегодня в Киеве пройдет второй полуфинал «Евровидения», в котором примет участие Naviband с композицией на белорусском языке «Гісторыя майго жыцця».

Белорусы выйдут на сцену под 14-м номером. Всего в сегодняшнем полуфинале представлены 18 стран.

В Беларуси трансляция «Евровидения-2017» начнется в 22:00 по телеканалам «Беларусь 1» и «Беларусь 24», также за конкурсом можно будет следить онлайн на сайте Белтелерадиокомпании.