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Naviband сегодня выступит в полуфинале «Евровидения»

  • 11.05.2017, 17:47
Фото: onliner.by

Второй полуфинал международного песенного конкурса начнется сегодня в Киеве в 22.00.

Сегодня в Киеве пройдет второй полуфинал «Евровидения», в котором примет участие Naviband с композицией на белорусском языке «Гісторыя майго жыцця».

Белорусы выйдут на сцену под 14-м номером. Всего в сегодняшнем полуфинале представлены 18 стран.

В Беларуси трансляция «Евровидения-2017» начнется в 22:00 по телеканалам «Беларусь 1» и «Беларусь 24», также за конкурсом можно будет следить онлайн на сайте Белтелерадиокомпании.


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