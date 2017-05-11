Naviband сегодня выступит в полуфинале «Евровидения»
- 11.05.2017, 17:47
Второй полуфинал международного песенного конкурса начнется сегодня в Киеве в 22.00.
Сегодня в Киеве пройдет второй полуфинал «Евровидения», в котором примет участие Naviband с композицией на белорусском языке «Гісторыя майго жыцця».
Белорусы выйдут на сцену под 14-м номером. Всего в сегодняшнем полуфинале представлены 18 стран.
В Беларуси трансляция «Евровидения-2017» начнется в 22:00 по телеканалам «Беларусь 1» и «Беларусь 24», также за конкурсом можно будет следить онлайн на сайте Белтелерадиокомпании.