Проиграют ли белорусы в пятый раз? 13 11.05.2017, 17:36

Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Завтра сборная Беларуси сыграет с командой-хозяйкой – Францией.

После поражений от Финляндии (2:3), Чехии (1:6), Канады (0:6), Швейцарии (0:3) подопечные Дэйва Льюиса попытаются одержать первую викторию на ЧМ-2017, соперниками белорусской сборной будут хозяева чемпионата – сборная Франции.

Cборная Беларуси уже записала себе в пассив два отрицательных показателя: Беларусь cамая слабая дружина по количеству выигранных вбрасываний и вратари сборной показывают один из худших командных показателей по проценту отраженных бросков.

Французы имеют на своем счету две победы (одна в серии буллитов) и одно поражение:

Франция – Норвегия (2:3), Франция – Финляндия (5:1), Франция – Швейцария (4:3Б)

Матч Франция – Беларусь состоится 12 мая, в 21:10, встреча будет транслироваться телеканалом «Беларусь 1».

Группа «В» (Париж): Канада — 9 очков (3 игры), Швейцария — 9 (4), Норвегия — 6 (3), Франция — 5 (3), Чехия — 5 (3), Финляндия — 4 (3), Словения — 1 (3), БЕЛАРУСЬ — 0 (4).