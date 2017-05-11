Человек, который закладывал взрывчатку в машину Шеремета, мог приехать из Беларуси 11.05.2017, 18:00

Соавтор расследования убийства известного белорусского журналиста рассказала новые факты.

Редакция расследований Громадского «Слідство.Інфо» совместно с журналистами OCCRP представила фильм-расследование об убийстве Павла Шеремета, где доказывает, что в ночь перед убийством за журналистом велось наружное наблюдение. По данным журналистов, в ночь перед убийством возле дома Шеремета был замечен бывший или действующий сотрудник СБУ Игорь Устименко. Именно ночью под машину журналиста подложили взрывное устройство.

Служба безопасности Украины в свою очередь сообщила, что замеченный в ночь перед убийством Шеремета Игорь Устименко был уволен из СБУ еще в апреле 2014 года.

Соавтор расследования убийства Павла Шеремета, журналистка проекта Громадского «Слідство.Інфо» Анна Бабинец рассказала «Белсату» про возможный «белорусский след» в деле убийства журналиста – в опубликованный вчера фильм эта информация не вошла.

Анна Бабинец

Фото: hromadske.ua

— Каков главный вывод вашего расследования?

— Главный вывод в том, что официальное следствие работало непрофессионально и не смогло найти важных сведений, которые необходимы для раскрытия этого убийства.

— В пользу какой версии убийства Шеремета свидетельствуют найденные вами факты?

— Полиция считает, что главный мотив убийства – это профессиональная деятельность Павла Шеремета. Мы тоже так считаем. Но мы не можем сказать, что фильм дает свою отдельную версию событий. Мы нашли людей, которые, возможно, имеют отношение к убийству Шеремета, но не нашли исполнителей и заказчиков. Поэтому мы не можем сказать, что у нас есть полноценная версия убийства.

— А какая версия лично вам кажется наиболее правдоподобной?

— Мы видим, что на месте преступления находился человек, который тем или иным образом связан с украинскими спецслужбами. По нашей информации, он был сотрудником Службы безопасности Украины по состоянию на 2014 год. 2014 год – это сложный год для нашей страны. В этот год сбежал Виктор Янукович, началась война с Россией, и спецслужбы сильно изменились в это время. До этого наши спецслужбы были полностью пророссийские. После – часть стала проукраинская, а часть продолжила получать зарплаты от пророссийских сил. Поэтому трудно сказать: этот человек, Игорь Устименко, который работал на СБУ, в каком статусе находится сейчас? Есть практика, когда даже в случае увольнения из спецслужб люди остаются агентами, они могут выполнять определенные задания, не являясь штатными сотрудниками. Поэтому, если вести речь о версии, то можно сказать: есть некоторые факты, которые свидетельствуют, что к убийству Шеремета причастны украинские спецслужбы. Работают они на Украину или против – мы сказать не можем. Но факт в том, что у этого человека в бекграунде есть работа на украинские спецслужбы. Если он действительно выполнял задание, связанное с убийством Шереметом, мы не можем сказать, кто мог его нанять и использовать – Украина, Россия или Беларусь. Без допроса этого человека следствием ответить на этот вопрос будет трудно.

— Как вы оцениваете официальную реакцию на ваше расследование?

— Еще ночью, после публикации расследования, было заявление СБУ, что Игорь Устименко уволился в апреле 2014 года и поэтому не имело смысла снимать такой фильм. Немного странная реакция: во-первых, не было показано никаких документов, которые бы это подтверждали, во-вторых, снисходительная реакция СБУ не свидетельствует об уважении к нашей работе. Реакция МВД была другая. Глава Национальной полиции созвал следственную группу, которая работает над этим делом – они собираются присоединить наш фильм к материалам дела и хотят вызвать на разговор журналистов. Я не знаю, насколько это искренняя реакция и действительно ли произойдет интенсификация расследования.

— После убийства Шеремета озвучивались в том числе и версии о причастности к преступлению белорусских спецслужб. Нашли ли вы во время своего расследования что-то, что хотя бы косвенно свидетельствовало бы о белорусском следе?

— В опубликованной версии ничего об этом нет. Но поскольку мы работали 9,5 месяцев, то очень много материалов не вошли в фильм. Я получала информацию о том, что это женщина, которая закладывала взрывчатку, могла накануне то ли приехать из Беларуси, то ли просто пересечь белорусскую границу. Такая информация от моих источников появлялась в ходе расследования, но она была непроверенной, так как мы не знаем ее фамилии и не имеем доступа к реестру пограничников. Наряду с этим была версия, что эта женщина была с оккупированных территорий, с ДНР-ЛНР.

То есть человек, который закладывал взрывчатку в машину Шеремета, мог незадолго до этого пересекать границу с Беларусью, но это непроверенная информация.

— Когда ждать продолжения расследования?

— Самое важное из того, что мы смогли собрать за эти 9,5 месяцев, мы опубликовали. Есть некоторые вещи, подтверждения которых мы не получили – сейчас мы находимся в процессе работы над этим. Кроме того, после публикации таких расследований обычно находятся источники, которые хотят помочь журналистам, зная что журналисты в этом заинтересованы и ищут правду. В любом случае мы будем делать обновления. Будут ли это сюжеты в нашей программе или какой-то полноценный видеопродукт – я пока сказать не могу. Все что мы найдем, мы будем публиковать. Павел Шеремет был нашим другом, мы его помним, и у нас есть большое желание узнать, кто и зачем его убил.