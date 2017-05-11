Сколько еще раз будет дорожать бензин? 6 11.05.2017, 18:23

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В прошлые выходные цены увеличились уже в шестой раз за два месяца, и это не предел.

Первое повышение цен произошло 11 марта, и с тех пор каждую неделю-две к стоимости литра топлива прибавляется одна копейка. Сейчас литр 92-го бензина стоит 1 руб. 17 коп., литр 95-го - 1 руб. 25 коп., а литр дизеля - 1 руб. 29 коп.

По сравнению с началом года ценники на топливо потяжелели на 6 копеек. Казалось бы, немного. Но если залить полный бак (скажем, 50 литров), разница получится ощутимой - 3 рубля, пишет kp.by.

- Цены на бензин будут меняться в зависимости от конъюнктуры рынка. В каждом конкретном случае принимается отдельное решение. Состоявшееся повышение - это не только потребность сегодняшнего дня, но и своего рода отложенные действия, которые необходимо было предпринять чуть раньше. В течение последних двух лет произошло значительное падение цен на топливо в долларовом эквиваленте, и то повышение, которое происходит сейчас вслед за ростом стоимости нефти, на фоне предыдущего снижения выглядит очень сдержанным, - объяснили в «Белнефтехиме».

Сколько будут продолжаться эти копеечные подорожания и к какой стоимости бензина мы в итоге придем? Ранее в этом году негосударственные компании - владельцы сетей заправок заявляли, что для достаточной эффективности бизнеса цены на топливо в Беларуси должны на 10 - 15% превышать цены в Смоленской области России. Там ценники в пересчете на белорусские рубли сейчас выглядят так: АИ-92 - 1 руб. 20 коп., АИ-95 - 1 руб. 31 коп., дизель - 1 руб. 22 коп (уже меньше, чем у нас).

Самый большой разрыв - у 95-го бензина. Чтобы его стоимость у нас оказалась на 15% выше, чем в Смоленске, литр должен стоить 1 руб. 51 коп. Это еще 26 подорожаний по одной копейке.

Правда, в «Белнефтехиме» призывают не равняться на эти расчеты.

- Цены на бензин, как и на любой другой товар, прежде всего должны быть экономически обоснованными и давать возможность безубыточно работать производителю этого товара - нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, мы понимаем свою социальную ответственность и взвешенно подходим к принятию решений о повышении цен, - говорят в концерне.

«Тянуть с увеличением цен на бензин было нельзя»

- Предположить, сколько должен стоить бензин, можно было бы в случае, если бы его цена зависела от одной составляющей. Но нужно учитывать много факторов. В первую очередь это стоимость нефти, которую Беларусь закупает у России, колебания российского рубля, уровень инфляции, - перечисляет обозреватель, эксперт сырьевых рынков Татьяна Маненок. - До текущих подорожаний цены на бензин увеличивались в январе 2015 года, и с учетом изменений, произошедших в экономике за это время, нефтеперерабатывающие предприятия давно работали в убыток. Однако нужно учитывать, что у нас цена на бензин не является рыночным индикатором. Она устанавливается административно с учетом не только экономических, но и политических составляющих. В конце прошлого года Белнефтехим представил правительству убедительные аргументы, почему цены на топливо нужно увеличить, правительство согласилось. Конечное решение принимает президент, и тогда он его не поддержал. Но тянуть с решением было нельзя: из-за уменьшения поставок российской нефти и ухудшения ситуации на экспортных рынках положение белорусских НПЗ заметно ухудшилось. Судя по всему, руководство страны решило повышать цены на бензин щадящими шажками и с учетом платежеспособности населения.