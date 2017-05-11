Беларусь задумалась об «ответных мерах» на действия российской таможни 12 11.05.2017, 18:41

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Госстандарт Беларуси усмотрел нарушения Договора о ЕАЭС со стороны РФ.

Вопрос непринятия Федеральной таможенной службой (ФТС) России сертификатов и деклараций стран ЕАЭС требует оперативного решения. В противном случае страны - члены Евразийского экономического союза будут вынуждены принять «ответные меры». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госстандарта Беларуси, передает tut.by.

Там напомнили, что с февраля текущего года ФТC РФ не принимает документы об оценке соответствия продукции требованиям единых технических регламентов Таможенного союза, выданные и зарегистрированные в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане, при таможенном декларировании товаров при пересечении таможенной границы России.

«Эта односторонняя мера объясняется российской стороной самыми разными причинами: недоработкой программного обеспечения при внесении данных в Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов ФТС России, отсутствием интегрированного Единого реестра выданных сертификатов и зарегистрированных деклараций Таможенного союза в электронном виде, высокой степенью риска поставляемого товара, что требует дополнительного проведения проверки документов и процедур по оценке соответствия со стороны ФТС России», — говорится в сообщении.

В результате — «искусственно созданы условия, при которых вся поступающая продукция должна иметь документы об оценке соответствия, полученные или зарегистрированные в Российской Федерации».

В Госстандарте считают, что сложившаяся ситуация принуждает импортеров и изготовителей стран ЕАЭС к прохождению процедур оценки соответствия в органах по сертификации России и, соответственно, отказу от услуг органов по сертификации других стран ЕАЭС.

Такой шаг является нарушением Договора о ЕАЭС, согласно которому государства-члены обеспечивают на своей территории обращение продукции, соответствующей требованиям технических регламентов Союза, без проведения дополнительных процедур оценки соответствия, а выданный или принятый документ об оценке соответствия по единой форме признается во всех странах ЕАЭС. Также заявители могут обращаться за оценкой соответствия в соответствующие органы любого из государств-членов. Условие только одно — органы по сертификации и испытательные лаборатории должны быть включены в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, отметили в Госстандарте Беларуси.

Ситуация усугубляется еще и тем, что, по мнению комитета, за последние годы на территории ЕАЭС сформировалась сеть органов по сертификации, осуществляющих незаконно выдачу сертификатов соответствия без прохождения необходимых испытаний и наличия доказательств соответствия продукции требованиям техрегламентов Таможенного союза.

В определенной мере этому способствовали и незаконные действия ФТС России в указанной выше ситуации, которыми воспользовались российские органы по сертификации, отправив на таможенные посты своих представителей для выписки сертификатов «на коленях под любой заказ», говорится в сообщении Госстандарта Беларуси.

Там считают, что «эффективного и быстро реагирующего механизма выявления и тем более отмены фальсифицированных и незаконных сертификатов и деклараций в Российской Федерации и на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) не создано». Обращения в компетентные органы России и ЕЭК не дают никакого результата, отмечают в надзорном органе Беларуси.

Так, Госстандартом за 2016 год в соответствии с указом от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» было прекращено действие на территории Беларуси документов о подтверждении соответствия Таможенного союза, выданных (зарегистрированных) в России, на 239 наименований потребительских товаров. В I квартале 2017 г. — уже более чем на 60 наименований продукции.

В пресс-службе отметили, что с момента возникновения ситуации по непринятию сертификатов ЕАЭС, Госстандарт инициировал ее рассмотрение на различных уровнях — вплоть до включения в повестку заседания Совета ЕЭК.

Вместе с тем там отметили, что проект решения Совета ЕЭК от 28 апреля 2017 г. по данному вопросу, который сейчас обсуждается в странах ЕАЭС, «не позволяет оперативно решить возникшую проблему». «Если ситуация окажется неурегулированной в ближайшее время, то другим странам ЕАЭС придется принимать ответные меры. Это может серьезно отразиться на так сложно создаваемой на протяжении нескольких лет единой системе технического регулирования, являющейся основой одной из четырех свобод ЕАЭС — свободы движения товаров на пространстве интеграции», резюмировали в пресс-службе Госстандарта.