Офицеры дымящего «Адмирала Кузнецова» получили госнаграды 15 11.05.2017, 18:51

2,899

«Корабль позора» с 8 ноября 2016 года по 6 января 2017 года принимал участие в операции в Сирии.

Командующий Северным флотом Николай Евменов вручил государственные награды офицерам авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», принимавшим участие в походе к берегам Сирии. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе флота.

«В ходе совещания командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов подвел итоги боевой подготовки и воинской дисциплины на флоте за зимний период обучения и вручил государственные награды 10 офицерам», - сообщили в пресс-службе.

Дальний поход корабельной авианосной группы Северного флота в составе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» проходил с 2016 на 2017 год. Этот поход стал первой боевой операцией в истории российских авианосцев.