закрыть
11 мая 2017, четверг, 22:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Офицеры дымящего «Адмирала Кузнецова» получили госнаграды

15
  • 11.05.2017, 18:51
  • 2,899

«Корабль позора» с 8 ноября 2016 года по 6 января 2017 года принимал участие в операции в Сирии.

Командующий Северным флотом Николай Евменов вручил государственные награды офицерам авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», принимавшим участие в походе к берегам Сирии. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе флота.

«В ходе совещания командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов подвел итоги боевой подготовки и воинской дисциплины на флоте за зимний период обучения и вручил государственные награды 10 офицерам», - сообщили в пресс-службе.

Дальний поход корабельной авианосной группы Северного флота в составе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» проходил с 2016 на 2017 год. Этот поход стал первой боевой операцией в истории российских авианосцев.


Мнение

Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч
Держись, Наталья!
Держись, Наталья! Николай Статкевич
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников


Интервью

Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!