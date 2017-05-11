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Фотофакт: Пропагандист Киселев разбил лицо в Крыму

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  • 11.05.2017, 19:05
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Дмитрий Киселев

Пострадавшее лицо российский пропагандист назвал временной сменой имиджа.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о повреждениях на своем лице – одиозный телеведущий получил ссадины во время отдыха на даче в Коктебеле, сообщает vesti.ru.

фото: МИА "Россия сегодня"

Пострадавшее лицо телеведущий назвал временной сменой имиджа. «Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию», — сказал он на презентации книги председателя парламента окуппированного РФ Крыма Владимира Константинова «Пройти свой путь».

Киселев пояснил, что споткнулся о веревки и «проехался лицом по гравию», когда сажал маслины. «Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камешков», — рассказал он.

«Как известно, женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке», — добавил Киселев.


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