Трамп подпишет указ о создании комиссии по недопущению махинаций на выборах 3 11.05.2017, 19:25

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

Комиссию будут возглавлять вице-президент США Майкл Пенс и государственный секретарь Канзаса Крис Кобак.

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, подпишет 11 мая указ о формировании двухпартийной комиссии, которая займется борьбой с различными махинациями на выборах федерального уровня в стране. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома, передает ТАСС.

По его словам, «комиссия изучит (существующие) политику и практику, которые укрепляют или подрывают доверие американского народа к честности федеральных выборов». Члены комиссии будут, в частности, искать пути борьбы с «неподобающей регистрацией» избирателей, «ненадлежащим голосованием, мошеннической регистрацией» лиц, выдающих себя за имеющих право голоса, «мошенническим голосованием и подавлением голосования», пояснил представитель Белого дома. Как он подчеркнул, круг вопросов, которыми займется комиссия, будет шире, чем просто «рассмотрение предполагаемого мошенничества при голосовании и подавления» голосования.

Руководить работой комиссии будут вице-президент США Майкл Пенс и секретарь штата Канзас Крис Кобак. Кроме того, в состав комиссии войдут секретарь штата Индиана Конни Лосон и бывший секретарь штата Огайо Кен Блэкуэлл.