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В продаже появится альтернативная форма сборной Беларуси с «Погоней»

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  • 11.05.2017, 19:33
  • 8,806
Фото: «Трибуны»

Часть комплектов формы будет подарена известным белорусам.

У сборной Беларуси по футболу в прошлом году появилась новая форма, вполне себе симпатичная. Но у «Трибуны» и магазина одежды LSTR было свое видение, как можно приодеть футболистов.

Мы выпустили ограниченное число комплектов. Часть из них будет подарена известным белорусам, которые нам симпатичны, и тем, кто помогал в реализации проекта. Другая часть поступит в продажу (она стартует 12 мая в магазине LSTR). Цена футболки вне зависимости от цвета – 60 рублей. Так что если футболка вам понравилась, вы, скорее всего, сможете ее приобрести.


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