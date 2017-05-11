Кто кроме NaviBand выступит во втором полуфинале «Евровидение-2017» 11.05.2017, 20:13

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Представляем подборку конкурсных выступлений всех участников второго полуфинала.

Во втором полуфинале, который состоится 11 мая в Киеве, принимают участие 18 конкурсантов. Минская группа NaviBand выступит под номером 14. Всего в финал пройдут только 10 претендентов. Intex-press.by подготовил для вас подборку конкурсных выступлений всех участников второго полуфинала.

Во втором полуфинале выступят исполнители от Сербии, Австрии, Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Беларуси, Болгарии, Литвы, Эстонии и Израиля.

Первый полуфинал состоялся 9 мая. В финал прошли 10 участников: Швеция — Робин Бенгтссон (Robin Bengtsson), Португалия — Сальвадор Собраль (Salvador Sobral), группа Sunstroke Project из Молдавии, Азербайджан — Дихаж (Dihaj), Греция — Деми (Demy), Польша — Кася Мош (Kasia Mos), Армения — Арцвик (Artsvik), Австралия — Исайя (Isaiah), Кипр — Овиг (Hovig), Бельгия — Бланш (Blanche).

1. Сербия. Тияна Богичевич — In Too Deep

Тияна Богичевич – сербская певица, которая выступает в стилях поп и r&b. В 2009 году певица участвовала в отборе на Евровидение-2009, но не прошла. Но на Евровидение-2011 Богичевич была бэк-вокалисткой у певицы Нины.

2. Австрия. Натан Трент — Running on Air

Натан Трент – 25-летний австрийский певец и автор песен. Он с детства увлекается музыкой. Певец с трех лет играет на фортепиано и скрипке. На конкурсе Натан споет песню собственного сочинения — Running On Air.

3. Македония. Яна Бурческа — Dance Alone

Яне Бурческа 23 года, ее музыкальная карьера началась в 2011 году. Тогда она заняла пятое место в первом сезоне македонской версии шоу Idol.

4. Мальта. Клаудия Фаниелло — Breathlessly

Клаудия Фаниелло родилась 25 февраля 1988 года в городе Каура. С 12 лет начала участвовать в различных телевизионных шоу и музыкальных конкурсах. В 2007 году выпустила свой дебютный сингл Wild Flower. Клаудиа 9 раз участвовала в национальных отборах на «Евровидение».

5. Румыния. Илинка и Алекс Флоря — Yodel It!

Алекс Флоря (Александру «Алекс» Флоря) — 25-летний румынский певец, участник шоу X Factor (2014 год), участник 5-го сезона шоу «Голос Румынии» (2015 год).

Илинка (Мария Илинка Бачилэ) — 18-летняя румынская певица, широко известна благодаря владению уникальной техникой пения — йодль. Занимается музыкой с 7-ми лет, принимала участие в различных фестивалях. В 14 лет участвовала в 3-м сезоне шоу X Factor, а в 16 лет – в 4-м сезоне шоу «Голос Румынии».

6. Нидерланды. G3NE — Lights and Shadows

G3NE — нидерландская музыкальная группа, состоящая из трех сестер: Лизы, Эми и Шелли Вол. На конкурсе девушки представят балладу Lights and Shadows, которую написал их отец. В 2007 году сестры представляли Нидерланды на детском конкурсе песни Евровидение и заняли 11-е место.

7.Венгрия. Йоци Папаи — Origo

Йоци Папаи – 35-летний венгерский певец, рэпер и гитарист цыганского происхождения. На конкурсе певец исполнит песню собственного сочинения на венгерском языке для сохранения национального стиля.

Дебют Папаи состоялся в 2005 году, когда он был участником второго сезона шоу Megasztar на TV2. о его самый большой успех пришёл в 2015 году, после выхода альбома Mikor a test örexik всё с тем же Majka. Йоци Папаи – первый цыган, который представляет Венгрию на «Евровидении».

8. Дания. Аня Ниссен — Where I Am

Аня Ниссен – 22-летняя австралийско-датская певица, автор песен, актриса и танцовщица. В 2014 году выиграла в австралийском шоу The Voice.

9. Ирландия. Брендан Мюррей — Dying to Try

Брендан Мюррей – молодой ирландский певец, бывший участник популярной ирландской поп-группы Hometown. Во время учебы в колледже выступал на местной музыкальной сцене колледжа, а затем начал вместе с местным музыкальной группой участвовать в различных мероприятиях города Голуэй. Петь юноша начал в 13 лет, а играть на гитаре стал в 14. В 16 лет после участия в популярном шоу X-factor стал участником группы Hometown. С этой группой певец выпустил песню Where I Belong, которая заняла первое место в ирландском национальном чарте, сообщается на сайте ru.wikipedia.org.

10. Сан-Марино. Валентина Монетта и Джимии Уилсон — Spirit Of The Night

Дуэт сан-маринской артистки Валентины Монетта и американского певца и актера Джимми Уилсона исполнят песню Spirit of the Night. Валентина Монетта уже четвертый раз выступает на «Евровидение».

11. Хорватия. Жак Худек — My Friend

Жак Худек – 35-летний хорватский певец споет песню My friend на две роли, двумя голосами и на двух языках.

Кроме хорватского, Жак также исполняет песни на английском, итальянском, немецком, испанском, французском, словенском, македонском, и на языке маори. Дискография Жака включает в себя 13 альбомов, которые были сертифицированы серебром (5 раз), золото, платина и бриллиант.

12. Норвегия. JOWST и Александер Вальманн — Grab the Moment

JOWST (Йоаким Вит Стин) – 28-летний норвежский музыкант, диджей, продюсер и автор песен. Стин вместе с Александром Валманом, который стал известен благодаря своему участию в музыкальном шоу талантов The Voice в 2012-м году, представят на конкурсе Норвегию.

13. Швейцария. Timebelle — Apollo

Timebelle — швейцарская группа из Берна, которая состоит из вокалистки Мируны Манэску, барабанщика Самуила Форстера и мультиинструменталиста Эммануэля Даниэля Андреску. В 2015 году группа участвовала в швейцарском национальном отборе, с песней Singing About Love они заняли второе место.

14. Беларусь. NaviBand — «Гісторыя майго жыцця»

NaviBand — белорусская музыкальная группа из Минска. В состав группы входят: Артем Лукьяненко (вокал, гитара), Ксения Жук (вокал, клавиши), а также Владислав Чещевик (бас), Александр Тобольский (электрогитара), Владмимир Бегер (ударные). NaviBand выступает в жанрах фолк-рок, инди-рок, инди-фолк. Группа три раза участвовала в белорусском отборе на «Евровидение» (в 2015, 2016 и 2017 годах).

По словам музыкантов, участие в «Евровидении-2017» для группы имеет особый смысл, так как впервые за всю историю участия Беларуси на конкурсе прозвучит песня на белорусском языке, сообщается на сайте esckaz.com.

Напомним, 3 марта группа NaviBand выступала в Барановичах на открытии ТЦ «Центральный».

15. Болгария. Кристиан Костов — Beautiful Mess

Кристиан Костов – самый молодой участник второго полуфинала «Евровидения», 17-летний российский и болгарский певец, финалист 1-го сезона российского проекта «Голос. Дети», обладатель второго места в 4-м сезоне болгарского проекта «X Factor».

В 2011 году Кристиан стал обладателем гран-при на детском международном конкурсе Sound Kids. На шоу «Голос. Дети» в 2013 году его наставником был Дима Билан, сообщается на сайте naviny.by.

16. Литва. Fusedmarc — Rain of Revolution

Fusedmarc — литовская электро-группа из Вильнюса. Группа состоит из вокалистки Виктории Ивановской, мультиинструменталиста Денисаса Зуеваса, и визуального конструктора Стасиса Жакаса. Fusedmarc создали в 2004 году и за короткий промежуток времени этот проект стал одним из самых интересных музыкальных явлений в современной Балтии.

17. Эстония. Койт Тооме и Лаура — Verona

Эстонский дуэт Койт Тооме и Лаура споют песню «Verona». Койт и Лаура — опытные исполнители, которые уже участвовали в «Евровидении» по отдельности. Койт представлял Эстонию на «Евровидении» в 1998 году и занял 12 место. Лаура Реммель в 2005 году участвовала в национальном отборе и как солистка, и в составе группы Suntribe. В итоге победу в отборе одержала группа Suntribe.

18. Израиль. Имри Зив — I Feel Alive

Имри Зив — израильский певец 1991 года рождения, имеет румынские и украинские корни. В 2015 и 2016 годах участвовал на Евровидении в качестве бэк-вокалиста. В 2017 году участвовал в четвертом сезоне национального отборочного тура HaKokhav HaBa и стал победителем.

На «Евровидении-2017» представитель России Юлия Самойлова участвовать не будет. Это связано с тем, что 22 марта 2017 года Украина запретила певице въезд в страну, так как она в 2015 году выступала на концерте в Крыму, куда въехала со стороны России.