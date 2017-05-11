Владимир Крикунов: В Беларуси хоккеем занимаются не хоккеисты 9 11.05.2017, 20:42

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Заслуженный тренер Беларуси поделился мнением о неудачном выступлении сборной Беларуси на ЧМ-2017.

Известный хоккейный тренер Владимир Крикунов поделился мнением о неудачном выступлении сборной Беларуси на ЧМ-2017, которая проиграла уже четыре матча подряд, передает «Трибуна».

– Четыре игры – четыре поражения. Понятно, что дальше ребятам нужно просто выигрывать. Отступать уже некуда. Состав у них, в принципе, неплохой. Собрали все, что можно.

– Но ведь тренерский штаб отказался от Бэйлена и Степанова.

– Льюис перед игрой со Швейцарией говорил о том, что реализация численного большинства была не лучшей и в прошлом году, когда Степанов был в сборной. Он играл хорошо в большинстве, когда с ним играл тот же Калюжный. Ему хорошо отдавали – он забивал. И был результат атаки. В прошлом году Калюжного не было – и Степанов не забрасывал. Так что не думаю, что Степанов привнес коренной перелом в результат матчей.

– В 2014 и 2015 годах сборная Беларуси выходила в плей-офф, а сейчас за выживание боремся.

– Нужно подтягивать ребят из чемпионата Беларуси. Я руководил сборной всего около месяца вроде бы, но объездил всю страну. Только до Гродно не доехал. Смотрел ребят – есть перспективные. Катков построили много, поэтому в хоккей приходит много детей. Материал есть, но, на мой взгляд, с ним надо работать.

Основная проблема у игроков – переход во взрослый хоккей. Мы понимали это еще в 1980-е, когда я возглавлял «Динамо». Брали молодых ребят, давали им возможность играть. В 1988 году они очень быстро вышли в высшую лигу и сумели остаться в элите.

Но молодых игроков нужно готовить! Если просто взять молодого и сиюминутно поставить в состав с опытным игроком, то он будет уступать ему по уровню. Но если не давать молодым шансов, то они никогда не догонят опытных игроков. Парень все время играет на уровне национального первенства. Нужно стремиться к тому, чтобы лучшие уезжали в российские команды КХЛ, а остальные были в «Динамо». Да, сразу результата не будет. Но через год при должном подходе будет способная команда! И не надо будет давать гражданство канадцам и американцам, которым Беларусь, по большому счету, безразлично.

– Вы говорите, что молодых игроков нужно готовить. А Льюис смотрит чемпионат Беларуси по интернету из-за океана. Нет ли здесь противоречия?

– Наверное, такие вопросы должен задавать тот работодатель, который подписывал с ним контракт. Повторюсь, лично я за месяц объехал всю страну кроме Гродно. Посмотрел команды, игроков, как играют. Перспективные ребята есть, но с ними нужно работать, подтягивать и передавать на уровень КХЛ. Но просто играя в экстралиге такой шаг сделать невозможно.

Но кто-то должен этим заниматься – ездить, смотреть этих игроков. Может, стоит как в СССР давать тренерам клубов задания. Вот у нас в минском «Динамо» был Кривохижа. Его вызвали в сборную, посмотрели. А потом Тихонов сказал мне, над какими аспектами с ним нужно было поработать, чтобы он был более реальным кандидатом в сборную СССР. Мне кажется, такой принцип должен применяться сегодня в Беларуси. А когда Льюис не видит ребят вживую, то он их и не берет. А железно вызывает тех, кто тут играет по России.

Понятно, что нужно брать молодых и в минское «Динамо». Потому что целое поколение белорусских игроков завершило карьеры. Недавно вот Калюжный закончил. А кто дальше будет играть? Возможно, «Динамо» нужно активнее брать молодых игроков экстралиги даже в ущерб спортивным результатам. Зато молодой игрок будет не «вариться» в не сильном чемпионате Беларуси, а тренироваться и играть с настоящими мастерами. Так, на мой взгляд, все и должно развиваться.

Я все время говорю: перспективы у белорусского хоккея. Но пора уже делать так, чтобы эта перспектива переросла в качество. Хоккеем должны заниматься хоккеисты. В Беларуси же, мне кажется, это делают не хоккеисты. Имею в виду людей в руководстве федерации, которые имеют весьма посредственное отношение к хоккею.

– На текущем чемпионате мира от сборной Беларуси стоит ждать провала?

– Нет, Беларусь по-любому останется в элите. Выпадут, на мой взгляд, Словения и Италия, – сказал Крикунов.