Макрон выбрал 428 кандидатов в парламент по электронной почте 11.05.2017, 21:27

Эмманюэль Макрон

Фото: WPROST.pl

Возглавляемое избранным президентом Франции движение «Вперед» представило первых 428 кандидатов в депутаты.

При этом Макрон намерен довести их число до 577 - именно столько всего мест в парламенте, передает ВВС.

Из нынешнего состава депутатов в список попали всего 24 человека - все они избирались от «Социалистической партии» Франсуа Олланда, резко утратившей популярность за последнюю пятилетеку.

Выборы в законодательный орган назначены на 11 и 18 июня.

Как подчеркнул генеральный секретарь движения «Вперед» Ришар Ферран, 52% кандидатов - представители гражданского общества, а ровно половина из них - 214 - женщины.

Поскольку у Макрона до прошлого года не было и подобия своей партии, он прибегнул к максимально интерактивному отбору кандидатов: его движение получило 19 тысяч резюме от желающих стать депутатами (в основном по электронной почте) и провело более 1700 тысяч собеседований по телефону.

«Это - решительный возврат граждан в сердце политической жизни», - обрадовался энтузиазму соотечественников Ферран.

Средний возраст кандидатов - 46 лет; для сравнения, в дорабатывающем свое нынешнем парламенте средний возраст депутатов - 60 лет.

Самому младшему из отобранных потенциальных законодателей - 24 года, самому старшему - 72. Десять заявителей безработны, пять - на пенсии, и еще несколько человек - учащиеся вузов.

Что касается бывшего премьера Мануэля Вальса, который тоже подался было из социалистов к Макрону, ему отказали, поскольку он уже провел в парламенте три срока.

При этом критика за это решение обрушилась на «Вперёд» не только со стороны социалистов, но и со стороны правоцентристских «Республиканцев» - партии экс-премьера и потерпевшего неудачу кандидата в президенты Франсуа Фийона.

Однако выставлять кандидата против бывшего однопартийца Макрон тоже не намерен.

Формальный отказ Вальсу стал причиной для появления в соцсетях саркастичного хэштега #VallsEnMarcheVersPoleEmploi («Вальс, вперёд на биржу труда») - игра слов с названием партии избранного президента.

То, что более половины кандидатов не принимали участия в политической жизни ранее, - сознательный шаг Макрона, как и его борьба за гендерное равенство, подчеркнул Ришар Ферран.

Среди отобранных на данный момент делегатов - командующий элитного подразделения полиции, принимавший участие в выявлении джихадистов после парижских терактов 2015 года; юристка, поднаторевшая в корпоративных тяжбах; фермер-кооперативщик; директриса школы, вставшая на путь борьбы с безработицей; общественный советник французского минюста, специализирующийся на инновациях.