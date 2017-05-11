Актер Дуэйн «Скала» Джонсон хочет попробовать себя на посту президента США 1 11.05.2017, 20:54

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Звезда серии фильмов «Форсаж» решил начать политическую карьеру и, возможно, вступить в президентскую гонку.

Знаменитый голливудский актер, продюсер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон подумывает о том, чтобы побороться за пост президента США.

Об этом он заявил в интервью журналу GQ.

Покорив Голливуд, звезда серии фильмов «Форсаж» решил начать политическую карьеру и, возможно, вступить в президентскую гонку. «Мне все это чаще приходит в голову с прошлого года, - сказал он. - Думаю, это реальная возможность».

Джонсон не стал раскрывать свои политические пристрастия, однако четко дал понять, что совершенно не поддерживает иммиграционную политику президента Дональда Трампа. «Я полностью не согласен с этим, - подчеркнул он. - Я верю в инклюзивность».

45-летний актер не поддержал ни одного из кандидатов в президенты на выборах в США в 2016 году, несмотря на настойчивые призывы сделать это как со стороны Демократической, так и Республиканской партий, отмечает GQ.

Многократный чемпион мира по рестленгу, Джонсон сыграл в таких блокбастерах, как «Царь скорпионов» (The Scorpion King, 2002), «Геракл» (Hercules, 2014), «Широко шагая» (Walking Tall, 2004) и многих других. По версии журнала Forbes, за период с середины 2015 года по лето 2016 года он заработал $64,5 млн, заняв на тот период первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров мира.

В истории США уже были случаи, когда удачливые актеры делали успешную политическую карьеру. Наиболее яркие примеры - это Рональд Рейган, занимавший пост губернатора штата Калифорния в 1967-1975 гг. и ставший 40-м президентом США (1981-1989), а также Арнольд Шварценеггер, находившийся на посту губернатора Калифорнии с 2003 по 2011 год.