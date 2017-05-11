«В Украине Naviband стены будут помогать» 11.05.2017, 21:15

Фото: tut.by

Дмитрий Колдун и эксперты — о шансах белорусов на «Евровидении».

Сегодня в Киеве пройдет второй полуфинал «Евровидения». В нем будут участвовать белорусские исполнители — группа Naviband с песней «Гісторыя майго жыцця» на белорусском языке. Продюсеры и представители шоу-бизнеса оценили шансы наших ребят пройти в финал, передает tut.by.

Дмитрий Колдун: "«Евровидение» проходит в Украине — стены будут помогать"

Певец Дмитрий Колдун представлял нашу страну на «Евровидении» в 2007 году.

С песней Work Your Magic он занял шестое место. И это до сих пор лучший результат Беларуси на конкурсе.

По его словам, шансы пройти в полуфинал у Naviband есть.

— Конечно, очень много сильных соперников. Если они попадут в финал, нужно будет сражаться. Не знаю, какие шансы могут быть в финале, потому что не видел их выступление полностью, только отрывки. По поводу номера — ребята стоят на месте, а позади них меняется перспектива, создается иллюзия полета… Песня не подразумевает никаких сумасшедших декораций, она достаточно самобытная.

«Евровидение» проходит в Украине, и песню зал, скорее всего, хорошо воспримет. Да и написана она в отчасти средневековом фолк-формате. Думаю, стены будут помогать.

Что касается Европы, не уверен, что там песню хорошо примут, но и не уверен, что плохо. Все будет зависеть от того, как сойдутся звезды и повезет ли им. В любом случае желаю ребятам удачи, потому что это непростое дело. Желаю, чтобы они держали себя в руках и были уверены в том, что делают.

Среди участников этого года мне нравится выступление португальца, исполнительницы из Бельгии, итальянца, швед хороший. Если кто-то из них одержит победу, у меня не будет никаких претензий.

Евгений Олейник: «Песня нравится, ребята симпатичные, но не в тренде»

Композитор и продюсер Евгений Олейник говорит, что каждый год "Евровидение" выпадает на его день рождения, и поэтому, как бы ни складывалась ситуация на конкурсе, у него всегда праздничное настроение.

— Ребятам — удачи, я как гражданин Беларуси очень хочу увидеть в финале наш флаг. Болеть будем за наших. Счастья им, здоровья, а самое главное — железных нервов. Я знаю, что такое сидеть и ждать за кулисами (на «Евровидении-2011» Анастасия Винникова представляла Беларусь с песней Евгения Олейника I Love Belarus. — Прим.). Приезжаешь на площадку к 10 утра — и до самого шоу несколько прогонов, там все это мурыжится, нагнетается внутри, это очень серьезно. Песня мне нравится, ребята симпатичные. Видно, что они очень уставшие. Смотрел последние интервью — они выжаты как лимон. Мне кажется, они не в тренде. Дай Бог им выйти в финал.

По поводу трендов «Евровидения» собеседник считает, что сейчас тенденция такая: в конкурсе участвует все больше ярко выраженных радиохитов. Волна этнической восточноевропейской музыки ушла.

По мнению Евгения, «петь участники конкурса должны на том языке, на котором нет акцента». И примеров, когда побеждали песни на национальных языках, много.

Фавориты продюсера — участники из Швеции, Португалии и Австралии.

— Я прогнозирую, что у Португалии в этом году будет рекорд — самое высокое место, которое они когда-либо занимали. Послушав и посмотрев все, думаю, что, скорее всего, победу одержит человек, который мне не очень нравится — из Италии. Видно, что над чуваком сошлись звезды, — говорит он.

Пиар-менеджер Naviband Сергей Андрианов: «Мне кажется, все будет очень хорошо»

Пиар-менеджер Naviband Сергей Андрианов рассказывает, что шансы у белорусов в этот раз как никогда велики.

— И мне кажется, нас ждет хороший результат. Очень хорошо принимают западные журналисты, много внимания со стороны СМИ.

— Букмекеры говорят, что Naviband может не выйти в финал…

— Английские букмекеры сегодня ставят Naviband на восьмое место в финале, европейские журналисты в пресс-центре — на третье-четвертое места. Ежегодный тренд «Евровидения» — это песня и музыка, если мы говорим о победителе. В этом году у Беларуси есть и песня, и музыка, и самое главное, что в этом году страну представляют музыканты. Ксения и Артем сами написали песню и сами ее исполняют.

По словам Сергея, белорусские участники перед выступлением волнуются.

— Но в этом году как никогда отлично поработала вся команда, начиная от операторов и заканчивая вокалистами. Все на своем месте, и мне кажется, все будет очень хорошо.

Продюсер Владимир Максимков: «Песня, может быть, не самая яркая, но вполне себе в стиле»

Продюсер Владимир Максимков уверен, что если белорусские участники не пройдут в финал — ничего страшного не случится.

— Ребята хорошие, симпатичные. Песня, может быть, не самая яркая, но вполне себе в стиле. На своем языке поют — это великолепно. Но это великолепно не для Европы, а для нас, это внутренняя история, конечно. Это для повышения нашего собственного самосознания и спокойного отношения к тому, что петь можно на любом языке, включая свой собственный, родной.

В первом полуфинале, на его взгляд, самым ярким было выступление участника из Португалии, а самым эффектным — группы из Молдовы.

Нашим участникам продюсер желает расслабиться, «чтобы не в бой шли, а с удовольствием выступили».

Светлана Стаценко: «Шансы есть всегда, другой вопрос, как и кто оценивает»

Художественный руководитель центра по подготовке талантливой молодежи имени Владимира Мулявина Светлана Стаценко уверена, что то, как наши исполнители выглядят на фоне других после первого полуфинала, не имеет никакого значения.

— Я давно разочаровываюсь в этом конкурсе и адекватности выбора. Не взять грузинскую певицу, а взять бельгийку… Я не знаю, как оценивают члены жюри и как голосуют зрители… Если вы мне объясните, почему так произошло, то я могу оценить шансы наших ребят. Здесь все как-то очень странно. Шансы есть всегда, другой вопрос, как и кто оценивает.

О Naviband Светлана говорит, что они «очень самобытные и колоритные».

— Они не похожи на других, их легко отличить. Это для меня самое важное: когда артист узнаваем в плане музыкального материала. Вполне возможно, они зарекомендуют себя очень ярко и интересно.

— То, что песню исполняют на белорусском языке, уменьшает шансы одержать победу или наоборот?

— Я считаю, что петь в Беларуси на белорусском языке не нонсенс, а правило. Это нормально. На белорусском языке, на своем родном, поют. В чем проблема? Для меня это плюс.

Белорусским участникам Светлана Стаценко желает максимально собраться и показать, все, что они могут.

— Чтобы они остались довольны своим выступлением, внутри себя понимали, что сделали все, что могли, чтобы не мешало волнение.