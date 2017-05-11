Белорусы борются за выход в финал «Евровидения-2017» (Видео, онлайн) 11.05.2017, 21:53

NaviBand с композицией «Гісторыя майго жыцця» выйдет на сцену под номером 14.

Второй полуфинал «Евровидения-2017» стартует в Киеве. Свои номера представляют конкурсанты из 18 стран. Под номером 14 на сцену выйдет белорусская группа NaviBand с композицией «Гісторыя майго жыцця». Впервые белорусские исполнители представляют песню на родном языке.

Соперниками белорусов будут исполнители из Болгарии, Румынии, Нидерландов, Сербии, Австрии, Македонии, Мальты, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Швейцарии, Норвегии, Литвы, Эстонии и Израиля.

В финал выйдут только 10 участников.

Согласно оценке авторитетной букмекерской конторы William Hill, сегодняшний полуфинал станет удачным для представителей Болгарии, Румынии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Венгрии, Израиля, Австрии, Беларуси и Норвегии. Шансы конкурсантов других стран оцениваются ниже.

Полуфинальную стадию пропускают представители «Большой пятерки» (основателей «Евровидения») – Великобритании, Франции, Испании, Италии и Германии. Все они прошли в Финал вне конкурса, как и украинская группа O.Torvald (на правах принимающей страны).