закрыть
11 мая 2017, четверг, 22:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусы борются за выход в финал «Евровидения-2017» (Видео, онлайн)

  • 11.05.2017, 21:53

NaviBand с композицией «Гісторыя майго жыцця» выйдет на сцену под номером 14.

Второй полуфинал «Евровидения-2017» стартует в Киеве. Свои номера представляют конкурсанты из 18 стран. Под номером 14 на сцену выйдет белорусская группа NaviBand с композицией «Гісторыя майго жыцця». Впервые белорусские исполнители представляют песню на родном языке.

Соперниками белорусов будут исполнители из Болгарии, Румынии, Нидерландов, Сербии, Австрии, Македонии, Мальты, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Швейцарии, Норвегии, Литвы, Эстонии и Израиля.

В финал выйдут только 10 участников.

Согласно оценке авторитетной букмекерской конторы William Hill, сегодняшний полуфинал станет удачным для представителей Болгарии, Румынии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Венгрии, Израиля, Австрии, Беларуси и Норвегии. Шансы конкурсантов других стран оцениваются ниже.

Полуфинальную стадию пропускают представители «Большой пятерки» (основателей «Евровидения») – Великобритании, Франции, Испании, Италии и Германии. Все они прошли в Финал вне конкурса, как и украинская группа O.Torvald (на правах принимающей страны).


Мнение

Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч
Держись, Наталья!
Держись, Наталья! Николай Статкевич
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников


Интервью

Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!