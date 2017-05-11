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Российский миллиардер побил рекорд самого дорогого развода Великобритании

  • 11.05.2017, 21:59

Российский миллиардер по решению британского суда выплатит бывшей жене £453 млн.

Об этом сообщает republic.ru cо ссылкой на BBC News. Эта сумма – 41,5% от общих семейных активов.

Развод станет одним из самых дорогих в Великобритании, отмечает BBC News. В 2014 году Джейми Купер-Хон отсудила у бывшего супруга, управляющего хедж-фондом Кристофером Хоном £330 млн.

«Би-би-си» не сообщает имен миллиардера и его бывшей жены, указывая, что речь идет о выходце с Кавказа и женщине из Восточной Европы.

При судебных разбирательствах, добавляет издание, мужчина утверждал, что внес больший вклад в семейное благосостояние, но судья пришел к выводу о равном вкладе обоих супругов.

Возможно, речь идет о Фархаде Ахмедове, который уехал в Великобританию еще в 1986 году, где стал трейдером на лондонской бирже мехов. Ахмедов занимает 67 место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, журнал оценивает его состояние в $1,3 млрд.


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