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Трамп подписал указ об укреплении кибербезопасности

  • 11.05.2017, 22:02

Президент США подписал указ, направленный на укрепление кибербезопасности правительственных структур Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на укрепление кибербезопасности правительственных структур США. Об этом сообщает Reuters.

Советник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт отметил, что указ Трампа не связан с атаками в ходе предвыборной кампании, в которых обвиняют Россию.

«Он отвечает давно назревшим потребностям политики сдерживания. Россия не единственный противник (США) в интернете, русские — не единственные, кто ведет себя в интернете негативно. Русские, китайцы, иранцы, другие страны мотивированы к тому, чтобы использовать кибервозможности США, чтобы атаковать наш народ, наше правительство и его данные», — сказал Боссерт.

Напомним, США неоднократно обвиняли Россию в кибератаках в связи с выборами американского президента. В январе этого года была рассекречена часть доклада американской разведки, в котором говорилось о российской кампании по влиянию на президентские выборы в США.


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