Трамп назвал бывшего главу ФБР Коми «пижоном» 11.05.2017, 22:46

Президент США также назвал Коми «брехуном», уточнив, что тот «работал на публику», когда на него посыпались обвинения в связях с РФ.

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего главу Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми «пижоном» и «брехуном», уточнив, что тот «работал на публику», когда на него посыпались обвинения в связях с Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News, передает РБК.

Трамп добавил, что когда он был под следствием, пытался поговорить с Коми за ужином и дважды звонил ему по телефону. Однако тот ничего ему не рассказал, заявив, что президент США не находится под следствием.

Трамп рассказал, что хотел уволить Коми еще до того, как получил по этому поводу совет от заместителя генпрокурора и министра юстиции США Рода Розенстайна.

Журналист телеканала спросил Трампа, не пытается ли он с помощью этого увольнения послать следующему главе ФБР «сигнал» по поводу расследований в отношении президента, на что тот ответил: «Нет».

Джеймс Коми был уволен с поста главы ФБР 9 мая. Дональд Трамп объяснил его увольнение тем, что Коми не мог «эффективно руководить» ФБР.

Согласно меморандуму Розенстайна, причиной увольнения Коми послужило расследование дела об электронной почте Клинтон. Он якобы отказался предварительно предоставить помощникам нынешнего главы США показания в сенате на слушаниях по делу об использовании кандидатом от партии демократов частного почтового сервера, сообщало агентство Reuters.

Временным главой ведомства назначен замдиректора ФБР Эндрю Маккейб.

Джеймс Коми расследовал дело в отношении кампании Трампа по поводу возможных «связей с Россией», которые в Белом доме опровергают. Соперница Трампа на президентских выборах в 2016 году Хиллари Клинтон также заявляла, что Коми добился ее поражения путем распространения не подтвердившейся информации о новом расследовании в отношении нее за десять дней до выборов.

Россия также не раз опровергала обвинения спецслужб США о попытках повлиять на американские выборы.