Порошенко: Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей 12 12.05.2017, 7:35

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Президент Украины прокомментировал предоставление его стране безвизового режима с ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна окончательно оформила развод с Россией, получив безвизовый режим с Европейским Союзом. Об этом глава украинского государства сказал в четверг, 11 мая, в интервью телеканалу «1+1», передает «Немецкая волна».

«Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать», - указал Порошенко. По его словам, речь идет «не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран».

Совет ЕС в четверг утвердил безвизовый режим для Украины. Граждане страны получили возможность «въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам». Для въезда на территорию ЕС украинцам потребуются биометрические паспорта. Безвизовый режим не дает право на трудоустройство в странах Евросоюза.