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Владимир Некляев: Тягаюсь по тюрьмам, чтобы этого режима у нас не стало

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  • 12.05.2017, 7:52
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Владимир Некляев

Политик в очередной раз убедился, что его усилия не напрасны.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев вышел с Окрестина после отбытия 5 суток ареста.

Вот что он рассказал в комментарии «Белсату» после выхода из изолятора:

«Ситуация в тюрьме точно экстраполируется на ситуацию в стране. Есть какие-то дежурные, а там какие-то министры, а решает все один человек — начальник тюрьмы. Как он придумает, так и будет! Так вот даже такие простые вещи, как дать ручку задержанному или не дать, или лекарства, решаются не здесь, в изоляторе. Я сказал: «Слушайте, видя, в каком состоянии вы находитесь, что делается у вас тут и в стране, я еще раз убеждаюсь, что не зря отдаю последние годы жизни и тягаюсь по тюрьмам, чтобы этого режима у нас не стало».


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