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Российский Су-27 пролетел в шести метрах от самолета ВВС США

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  • 12.05.2017, 8:06
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Инцидент произошел над Черным морем.

Как сообщает NBC со ссылкой на пресс-секретаря ВМС США в Европе Памелу Кунце, 9 мая российский Су-27 пролетел примерно в 20 футах (6 метрах) от американского разведывательного самолета P-8A Poseidon (перевод – РБК).

Инцидент произошел над нейтральными водами Черного моря.

По словам Кунце, Poseidon выполнял «обычное задание». Она утверждает, что сближение с российским истребителем завершилось благополучно благодаря профессионализму американского пилота.

Представитель американской армии отметила, что американские самолеты и корабли часто соприкасаются с российской военной техникой, но большинство инцидентов заканчиваются благополучно.

Кунце не стала называть сближение на шесть метров непрофессиональным со стороны российского пилота, объяснив это тем, что помимо расстояния между двумя самолетами необходимо учитывать скорость, высоту, видимость и другие факторы.

Реакции Министерства обороны России на инцидент над Черным морем пока не поступало.


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