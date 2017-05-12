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ЕС изменит дизайн шенгенских виз

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  • 12.05.2017, 8:31
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Формат шенгенских виз может измениться — Совет ЕС и Европарламент достигли соответствующего соглашения.

Как передает oxu.az, изменения коснутся дизайна краткосрочных виз.

По мнению политиков, находящийся в обращении более 20 лет, унифицированный визовый стикер в настоящее время считается скомпрометированным из-за различных серьезных случаев подделки и мошенничества.

Согласно данным Еврокомиссии, сложнее всего получить шенген в Португалию — в прошлом году посольство страны отказало 2.8% российских туристов. На втором месте находятся Нидерланды, отказавшие 2.5% путешественников. На третьем — Италия (2.3%).

Проще всего получить шенген в Латвию, Венгрию, Грецию и Исландию — в каждой из этих стран процент отказов не превышает 5%. При этом наибольший шанс получить мультивизу у туристов, направляющихся в Австрию. (99.7% случаев), Германию (99.6%) и Италию (99.5%). В свою очередь Мальта выдает мультивизы лишь в 17.4% случаев.


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