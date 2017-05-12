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Асад и Лукашенко решили вместе «вертеть колеса» у МАЗов

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  • 12.05.2017, 8:37
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Башар Асад
Фото: AFP

Первая партия запчастей для сборки МАЗов в Сирии будет отправлена в ближайшие месяцы.

Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил правитель Сирии Башар Асад, сообщает БелТА.

Сирийский диктатор напомнил, что во время его визита в Беларусь, за несколько месяцев до войны, были подписаны широкие экономические соглашения.

«Война изменила наши планы. Но недавно, после совещаний сирийско-белорусской комиссии и после того, как министр промышленности Беларуси несколько недель назад посетил Сирию, были заново активированы некоторые из пунктов этих соглашений. Также были заключены несколько торговых соглашений», - сказал Башар Асад.

В течение ближайших месяцев стартует экспорт первой партии запчастей, чтобы в Сирии началась сборка МАЗов. «Это, конечно, только начало. Главное, чтобы колеса завертелись», - отметил Асад.


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