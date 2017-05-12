«То же самое они делали с Геннадием Карпенко» 5 12.05.2017, 8:49

Владимир Некляев

Фото: «Радыё Свабода»

Владимир Некляев сделал важное заявление после освобождения из изолятора на Окрестина.

После пяти суток ареста на свободу вышел один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев.

На прошлой неделе около собственного дома его задержал ОМОН и привез отбывать срок административного ареста за участие в митинге почти трехмесячной давности - «Марше нетунеядцев», который прошел в Минске 17 февраля.

За решеткой Владимир Некляев стихов не писал

Поэту отказались передать ручку. К тому же его поместили в камеру со вшами, не вызвали скорую и не выдавали лекарства при гипертоническом кризе. Владимир Некляев считает такие действия специальной попыткой повредить его здоровью.

«Так вот, если в следующий раз меня возьмут, и будет «естественный летальный исход», я хочу, чтобы знали, что это не естественный смертельный исход! Ведь таким путем, кстати, избавились от Карпенко. Абсолютно таким путем: довели его до криза, после у него - инфаркт, и таскали по всему Минску, ища, как бы где его лучше «спасти». И он там и остался», - сделал важное заявление журналистам «Белсата» Владимир Некляев.

Серьезные проблемы с давлением поэта начались после задержания брестскими пограничниками накануне Дня Воли. Из изолятора временного содержания в Бресте его с гипертоническим кризом госпитализировали в городскую больницу.

«Он в этом состоянии, о котором рассказывал, после брутального задержания в Бресте 24 марта. Тем не менее, когда меня задержали накануне акции первого мая, он призвал людей выходить, пришел на эту акцию, хотя ему было очень сложно. Он возглавил эту акцию и провел ее очень достойно», - свидетельствует один из лидеров БНК, политик Николай Статкевич.

За достойную организацию 1-го мая новую повестку Владимиру Некляеву вручили сразу на выходе из тюрьмы. Судебное заседание состоится уже на следующей неделе.