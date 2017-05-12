Синоптик: Шорты наденем во второй половине мая 7 12.05.2017, 8:59

Специалист из Гидромета рассказал, к чему может привести необычная для Беларуси погода.

В ночь на 11 мая в Беларуси побит температурный рекорд 117-летней давности. В Верхнедвинске столбик термометра зафиксировал -4,5 градуса. До сегодняшнего дня рекордно низкой температура 11 мая была в 1900 году. Тогда в Марьиной Горке воздух охладился до минус 2,8 градуса. Портал tut.by поинтересовался у синоптиков, почему в мае идет снег и насколько это плохо.

— В начале мая снег у нас идет нечасто, но такое случается, — рассказывает Дмитрий Рябов, начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды. — Это происходит из-за поступления с северных широт более холодных воздушных масс. Кстати, 1 мая 2007 года тоже было снежно. Похожая погода зафиксирована и 19 мая 1952-го. Снег тогда шел два дня и причинил немало вреда, высота снежного покрова составила 6−7 сантиметров. Отмечу, что снежно в Беларуси бывало и летом: 6 июня 1962 года. Это пока самый поздний случай, когда у нас вдруг случалась зима.

Абсолютный минимум мая составляет минус 6,4 градуса и был зафиксирован 8 мая 1953 года в Вилейке.

— Снег в мае — это очень плохо?

— Из-за резкого похолодания ухудшились агрометеорологические условия. Снежный покров сдерживает проведение полевых работ. Морозы приостановили развитие сельхозкультур и, конечно, существенно сдерживают появление всходов яровых. Неблагоприятно все это сказывается и на опылении цветущих плодовых культур. Заморозки опасны для формирования цветков и завязей.

Кроме того, по данным наших метеостанций, во многих районах Витебской области, в центральной части страны и юго-западном регионе сохраняется еще и переувлажнение почвы.

Специалист отмечает: из-за того, что в ближайшие сутки также прогнозируются заморозки, агрометеоусловия останутся сложными.

— Это значит, мы останемся без вишен и яблок?

— С уверенностью так сказать нельзя. Но отрицательные температуры на урожае, конечно, скажутся.

— А как такие морозы вписываются в сообщения о глобальном потеплении?

— Глобальное потепление было, есть и продолжается, — отмечает Дмитрий Рябов.

— Погода бывает то более холодной, то более теплой. Но в среднем температура все равно повышается. Зимы становятся мягче и короче. В этом году по своим климатическим параметрам весна пришла к нам в феврале. Это значит, на месяц раньше. При этом она была неустойчивая, затяжная и контрастная по температурам. Сегодня, например, холодно, но отмечалось и +20, и +24.

— Когда же потеплеет?

— Атмосферный фронт, который смещался с Западной Европы и принес нам мокрый снег с дождем и порывистым ветром, постепенно уходит на восток. Циклон, кстати, затронул не только нас, но и соседей. Очень холодно, например, в Москве и странах Балтии. И в Польше прохладно.

Однако, по словам специалиста, погода улучшается. Завтра уже без осадков, лишь в крайних южных районах страны ожидается дождь.

В ближайшую ночь термометры покажут 0… -5 °С, днем — +10… +16 °С, по югу + 17... +18 °С.

— В выходные ожидается спокойная и солнечная погода, — говорит Дмитрий Рябов. — Температура днем +11… +18 °С, ночью −2… +8 °С. В воскресенье без осадков +15… + 20 °C тепла.

— А когда можно будет в шортах ходить?

— Это уже во второй половине мая.