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«Лаборатория Касперского» попала в поле зрения спецслужб США

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  • 12.05.2017, 9:14

При помощи программного обеспечения фирмы Касперского российские спецслужбы могут осуществлять кибершпионаж и саботаж.

Американские разведывательные службы отслеживают деятельность «Лаборатории Касперского» и ее программное обеспечение. Об этом было заявлено в четверг, 11 мая, на слушаниях в комитете по разведке Сената США, передает «Немецкая волна».

До этого ведущие американские СМИ сообщали об обеспокоенности властей тем, что российские спецслужбы могут воспользоваться программами Касперского для компьютерного шпионажа и саботажа.

Присутствовавший на слушаниях глава Агентства национальной безопасности (АНБ) и киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс заявил, что «лично занимается проблемой Касперского». Сам российский предприниматель неоднократно заявлял, что не помогал и не будет никогда помогать правительству в кибершпионаже.

Сенатор Джо Манчин выразил обеспокоенность тем, что продукция российской компании может оказаться в компьютерах разведслужб США. «Насколько я знаю, в наших сетях нет программного обеспечения Касперского», - ответил директор разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант Винсент Стюарт. Вместе с тем он указал, что сложно определить, нет ли такой продукции у компаний-подрядчиков разведслужб.

Телекомпания АВС сообщала, что спецслужбы США расследуют возможные связи «Лаборатории Касперского» с российским правительством. По данным представителей российского предпринимателя, программным обеспечением компании пользуются 400 миллионов частных лиц и 270 000 предпринимателей.


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