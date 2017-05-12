Навальный вернулся в Россию 12.05.2017, 9:44

Алексей Навальный

Лечения в Барселоне прошло успешно.

Политик Алексей Навальный в четверг вернулся в Россию из Барселоны, где ему провели операцию на правом глазу, который пострадал в результате нападения. Об этом он сообщил в «Твиттере».

В конце апреля в Москве неизвестный облил Навального зеленкой, он получил химический ожог глаза. Через несколько дней оппозиционеру выдали заграничный паспорт, который он не мог получить в течение последних пяти лет.

После этого Навальный заявил о намерении уехать за границу на лечение. В Федеральной службе исполнения наказаний предупредили, что политик не имеет права покидать Россию из-за условного приговора по делу «Кировлеса».

7 мая Навальный улетел в Барселону, где ему прооперировали правый глаз.