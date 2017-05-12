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В Японии открывают первый в мире центр изучения ниндзя

  • 12.05.2017, 9:52
Фото: Getty Images

Власти Японии уже не первый год используют образ ниндзя для привлечения туристов.

В японском университете Мие в июле открывается первый в мире научно-исследовательский центр ниндзя. Решение открыть подобный центр вызвано в том числе намерением властей Японии использовать образ ниндзя для рекламы Олимпийских игр в Токио в 2020 году, сообщает ВВС.

Ниндзя - разведчик-диверсант, шпион, лазутчик и наемный убийца в средневековой Японии, получивший всемирную известность благодяря популяризации образа в массовой культуре.

Университет Мие, расположенный в центре страны, планирует собрать и систематизировать все известные материалы по истории ниндзя, привлечь к изучению ниндзя студентов разных специальностей, рассказал профессор, специалист по истории Японии Юджи Ямада.

«Мы будем изучать древние документы и сотрудничать с теми, кто сможет придумать, как применить мудрость ниндзя в современной культуре. Например, ниндзя жгли благовония перед тем, как отправиться на задание, чтобы уничтожить зло», - рассказал Ямада в интервью «Франс Пресс».

Центр изучения ниндзя будет расположен в городе Ига, в 350 километрах к юго-западу от Токио. Результатаы исследований будут публиковаться на японском и английском языках.

В 2015 году губернаторы и мэры префектур по всей стране сменили свои обычные костюмы на одежду ниндзя, тем самым объявив о начале работы «совета ниндзя».

В Японии существовало по меньшей мере 49 кланов ниндзя, но самыми известными являются Кога, к которому принадлежит Каваками, и Ига. Их представители работали на могущественных феодалов, таких как Иэясу Токугава, объединившего Японию после веков междоусобиц и выиграв в 1600 году битву при Сэкигахара.

Именно в эпоху сегуната Токугава (Эдо) в официальных источниках появляются отрывочные упоминания о ниндзя.

Не производя шума, они применяли сюрикэны - метательные звезды с заточенными лучами - и стреляли отравленными иглами из духовых трубок-фукибари.

Также ниндзя мастерски обращались с мечом. Свое оружие они использовали не только для убийств, но и для того, чтобы взбираться по каменным стенам, чтобы проникнуть в замок или наблюдать за врагами.


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