В Гродно собрали три килограмма подписей против русификации польских школ 1 12.05.2017, 9:59

Союз поляков в Беларуси собрал почти 6 тыс. подписей против изменений в польских школах и выслал их главе государства.

Глава незарегистрированного Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис вместе со своим единомышленником Марком Заневским 11 мая внесли на почту почти 6 тыс. подписей под петицией против изменений, которые планируются в Кодексе РБ об образовании, сообщает «Белсат».

Изменения касаются перевода нескольких предметов и выпускных экзаменов в польских школах с польского языка на русский. Это в самом корне русифицирует польскую молодежь и детей на Гродненщине, что полностью противоречит уставу польских школ, — считает Анжелика Борис.

«На протяжении полутора месяца Союз поляков в Беларуси собрал 5713 подписей под петицией. Более 300 мы откинули, потому что там были неточности. Мы следили за тем, чтобы под каждой подписью стоял адрес и контакт. Хотя некоторые отделы союза еще даже не отдали всех подписей, мы уже не ждали и решили, что пришлем, сколько есть. Подписи высылали мы Александру Лукашенко. Пакет вышел весом 3 кг 58 гр», — рассказывает глава СПБ.

Как утверждает Анжелика Борис, то, что за полтора месяца удалось собрать такое значительное количество подписей, ярко свидетельствует о поддержке польского меньшинства и неравнодушии людей к этому делу.

«Подписи мы собирали в связи с поправками в белорусском законодательстве, чтобы проводить экзамены на одном из государственных языков, а это значит на русском. И общие предметы также будут преподаваться на русском языке. Мы, конечно, с этим не согласны, потому что это — деполонизация и русификация польских школ. Согласно статусу польской школы преподавание школьных предметов должно проходить на польском языке. Я не гадалка, не знаю, какой будет реакция белорусских властей, но то, что за такое короткое время было собрано столько подписей и столько поляков были ангажированы, это также для организации показатель. Показатель, что эта проблема нам не безразлична», — продолжает Анжелика Борис.

В петиции Александру Лукашенко просят «не допустить ликвидации двух действующих на территории Беларуси школ с польским языком обучения».