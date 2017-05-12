Холодная весна ударит по карманам белорусов 12.05.2017, 10:14

Такого холодного мая, да еще и со снегом, в Беларуси не было 30 лет.

11 и 10 мая повсюду, кроме южных районов страны, были метели. Кто-то лепил снеговиков, а кто-то прикидывал, как спасать грядки с посеянным картофелем, передает «Белсат».

За что придется платить больше?

В этом году может быть неурожай яблок и груш. Будет мало и меда — пчелы давно проснулись, но мерзнут и не могут набрать полную ношку.

«Наверное, помидоры и огурцы подорожают. Ведь рассада маленькая», — сетует житель Минска.

Последние несколько лет Беларусь пребывает в зоне экстремального земледелия, говорит шеф-редактор портала «agrolive.by» Инна Гармель. Причина в глобальных климатических изменениях, вызванных деятельностью человека. Сложные весны переходят в засушливые лета, иногда с ураганами. Поэтому с каждым годом все более сложнее выходит «битва за урожай» — советское название обычной жатвы.

«Мы ежегодно по осени рапортуем, что закладываем в хранилище очень много фруктов-овощей, и импортируем в Россию, но после Нового Года очень трудно найти в магазинах белорусское яблоко», — обращает внимание Гармель.

Сажайте правильно и собирайте хороший урожай!

Проблем и битв в экстремальных климатических условиях можно избежать, если перевести сельское хозяйство с советской на европейскую модель, — более современных технологий, больше самостоятельности фермерам, меньше плановости.

«Начало массового сева совпало с первой волной заморозков, сложных условий. Но у нас царит установка, что сев нельзя останавливать, нельзя корректировать, нужно давать планы, каждую неделю давать отчеты в Минсельхозпрод», — сетует Инна Гармель.

Ту же картошку следует сажать, когда почва стабильно прогрелась более чем до 8 градусов. Поэтому в этом году специалисты советуют собственникам огородов и дач не торопиться, а засеять грядки ближе к концу мая, особенно на торфянниках и глинистой почве.