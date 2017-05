Пресс-секретарь Мугабе: 93-летний диктатор вовсе не спит на публичных мероприятиях

Правитель Зимбабве просто «прячет глаза от яркого света».

Президент Зимбабве Роберт Мугабе не спит на публичных мероприятиях, а прячет глаза от яркого света. Так пресс-секретарь 93-летнего главы африканского государства прокомментировал фотографии, на которых Мугабе запечатлен с опущенной головой и закрытыми глазами, сообщает Reuters (перевод – newsru.com).

По словам пресс-секретаря, к 93 годам «кое-что происходит с глазами» и правитель «не может долго смотреть на яркий свет». «Если вы внимательно посмотрите на положение его головы, то заметите, что он просто смотрит вниз, избегая прямых лучей», - сказал он.

Два года назад широко обсуждался другой случай с участием Мугабе. Тогда правитель Зимбабве упал с лестницы, спускаясь с возвышения после общения со своими сторонниками.

Пост президента Зимбабве Мугабе занимает с 31 декабря 1987 года. До этого, с 1980 года, он был премьер-министром, пока, изменив конституцию, не провозгласил себя главой государства. В 2018 году он собирается баллотироваться на новый срок. В феврале его жена заявила, что муж должен участвовать в выборах даже «трупом».

